"Мы уже приняли решение, что теперь сигареты будут складироваться только в двух местах, которые лучше охраняются", - сказал в четверг на встрече оппозиционных парламентских фракций глава СОГГ Ренатас Пожела.

По его словам, ожидается, что эта мера поможет избежать подобных хищений в будущем.

С другой стороны, Пожела сказал, что и склад Варенского подразделения неплохо охраняется, однако определенные требования к охране все же не выполнялись. Он также подчеркнул, что это хищение не является системной проблемой.

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"Это не системный инцидент, это больше связано с человеческим фактором", - сказал глава СОГГ.

По словам Пожелы, уже установлены лица, которые предположительно совершили это преступление, трое из них задержаны. Он говорит, что это лица, связанные с преступным миром.

Оценивая действия должностных лиц, руководитель погранведомства сказал, что видит сейчас лишь халатное выполнение функций.

Участвовавший в заседании оппозиции министр внутренних дел Эймутис Мисюнас выразил доверие нынешнему руководству службы.

Во вторник Пожела сообщил, что со склада Варенского подразделения СОГГ похищено 555 ящиков конфискованных сигарет почти на миллион евро.

В связи с этим начато и расследование, и служебная проверка, шестеро дежурных отстранены от работы, двое из них опрошены как специальные свидетели.

Эти сигареты были конфискованы 20 ноября прошлого года на границе с Польшей. Груз на время расследования был доставлен на территорию Варенского подразделения, откуда его часть и была похищена.