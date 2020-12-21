Глава СОГГ Литвы: выросло число нарушений на литовско-белорусской границе

"Мы оценили действия и процессы в ноябре. Надо отметить, что стало больше нарушений на границе с Беларусью, в Литву также приезжает больше граждан Беларуси в рамках программы гуманитарной помощи и с просьбой о предоставлении убежища", – сказал Любаев.

По его словам, с августа по 20 декабря по гуманитарным причинам в Литву приехало 347 граждан Беларуси, 74 – попросили убежище в Литве. Он заметил, что и в Польшу приехало в два раза больше граждан Беларуси.

"В предпраздничный период всегда увеличивается поток транспорта, пересекающего границу, поэтому на границе с Беларусью образовались очереди. Сегодня самая большая очередь появилась в Медининкай. В среднем в сутки через этот пункт проезжает 1000 машин", – сказал он.

По словам Любаева, сейчас выезда из Литвы ждут 350 автомобилей, столько же машин стоят и с белорусской стороны.