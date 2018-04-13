По его словам, доверие людей к любому ведомству связано с его прозрачностью, открытостью деятельности, но для этого нужны и усилия со стороны общества. "Люди хотят прозрачности, открытости ведомств, но сами надеются на исключения", – сказал собеседник.

– Сознательно ли жители Литвы относятся к своему будущему, к старости – интересуются ли, какая пенсия их ждет?

– Наши сводки, в которых можно увидеть, какая пенсия ждет человека, чаще всего просматривают люди предпенсионного возраста. Люди трудоспособного возраста делают это редко. Это показывает, что люди начинают интересоваться пенсией уже в предпенсионном возрасте.

– Почему? Это нехватка финансовой грамотности или человеческая природа?

– Наверное, в первую очередь, природа. Во-первых, люди не любят искать, вводить пароли, подключаться к разным системам. Люди любят получать информацию быстро, просто и ясно. Отчасти это задача для нас – сделать так, чтобы человек получил информацию без длительных поисков.

Кроме того, люди склонны думать о разных вопросах тогда, когда сталкиваются с ними. А до этого работают, получают зарплату, некоторые живут, думая, что в любом случае государственная пенсия будет небольшой, или вообще о ней не думает до наступления пенсионного возраста.

– Средняя пенсия в Литве сейчас составляет 300 евро, для многих это в два раза или больше чем нынешняя зарплата. Как работающему человеку, по вашему мнению, подготовиться к такому снижению доходов?

– Общество должно понять, что государственная пенсия в лучшем случае будет наполовину меньше средней зарплаты. Если люди хотят, чтобы разница была меньше, они должны экономить.

Реальность такова, поскольку демографическая ситуация в Литве ухудшается. По большей части, из-за эмиграции. Если мы не сможем вернуть рабочую силу, создать для нее рабочие места, то не сможем платить пенсии больше 50% бывшей зарплаты. Значит каждый из нас сейчас должен думать, сколько мы можем периодически откладывать на старость.

– Есть ли у вас пример страны, где система социального страхования, по вашему мнению, функционирует идеально, и Литва могла бы стремиться к такой модели?

– Наша система напоминает немецкую. все говорят, что немецкая система хорошая, но в Литве эту систему ругают. Конечно, в каждой системе есть недостатки, правила, а люди не любят много правил. Но правила появляются неспроста – есть немало групп интересов, которые хотят исключений, меньших взносов, что осложняет систему.

– Возможно, проблема не в системе, а в ресурсах: люди жалуются на систему, но их не удовлетворяют небольшие выплаты, пенсии, которые от системы не зависят?

– Опросы показывают, что люди хотят получать пенсии, которые были бы выше их зарплаты. Но это невозможно, разве что если отказаться финансировать школы, больницы, прокладывать дороги. Тогда в Литве будут большие пенсии, но больше ничего не будет, только пенсии и, наверное, ни одного человека.

Не стоит удивляться, что пенсии в Литве небольшие, если 20% людей зарабатывают меньше минимума, велика "теневая" экономика.