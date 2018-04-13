Несмотря на то, что действующая в Литве система социального страхования напоминает немецкую, люди критикуют ее, оценивая работу Фонда социального страхования ("Содры") по тому, какого размера выплаты она предлагает. Об этом LRT.lt рассказал глава "Содры" Миндаугас Синкявичюс.
Mindaugas Sinkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По его словам, доверие людей к любому ведомству связано с его прозрачностью, открытостью деятельности, но для этого нужны и усилия со стороны общества. "Люди хотят прозрачности, открытости ведомств, но сами надеются на исключения", – сказал собеседник.

– Сознательно ли жители Литвы относятся к своему будущему, к старости – интересуются ли, какая пенсия их ждет?

– Наши сводки, в которых можно увидеть, какая пенсия ждет человека, чаще всего просматривают люди предпенсионного возраста. Люди трудоспособного возраста делают это редко. Это показывает, что люди начинают интересоваться пенсией уже в предпенсионном возрасте.

– Почему? Это нехватка финансовой грамотности или человеческая природа?

– Наверное, в первую очередь, природа. Во-первых, люди не любят искать, вводить пароли, подключаться к разным системам. Люди любят получать информацию быстро, просто и ясно. Отчасти это задача для нас – сделать так, чтобы человек получил информацию без длительных поисков.

Кроме того, люди склонны думать о разных вопросах тогда, когда сталкиваются с ними. А до этого работают, получают зарплату, некоторые живут, думая, что в любом случае государственная пенсия будет небольшой, или вообще о ней не думает до наступления пенсионного возраста.

Средняя пенсия в Литве сейчас составляет 300 евро, для многих это в два раза или больше чем нынешняя зарплата. Как работающему человеку, по вашему мнению, подготовиться к такому снижению доходов?

– Общество должно понять, что государственная пенсия в лучшем случае будет наполовину меньше средней зарплаты. Если люди хотят, чтобы разница была меньше, они должны экономить.

Реальность такова, поскольку демографическая ситуация в Литве ухудшается. По большей части, из-за эмиграции. Если мы не сможем вернуть рабочую силу, создать для нее рабочие места, то не сможем платить пенсии больше 50% бывшей зарплаты. Значит каждый из нас сейчас должен думать, сколько мы можем периодически откладывать на старость.

– Есть ли у вас пример страны, где система социального страхования, по вашему мнению, функционирует идеально, и Литва могла бы стремиться к такой модели?

– Наша система напоминает немецкую. все говорят, что немецкая система хорошая, но в Литве эту систему ругают. Конечно, в каждой системе есть недостатки, правила, а люди не любят много правил. Но правила появляются неспроста – есть немало групп интересов, которые хотят исключений, меньших взносов, что осложняет систему.

– Возможно, проблема не в системе, а в ресурсах: люди жалуются на систему, но их не удовлетворяют небольшие выплаты, пенсии, которые от системы не зависят?

– Опросы показывают, что люди хотят получать пенсии, которые были бы выше их зарплаты. Но это невозможно, разве что если отказаться финансировать школы, больницы, прокладывать дороги. Тогда в Литве будут большие пенсии, но больше ничего не будет, только пенсии и, наверное, ни одного человека.

Не стоит удивляться, что пенсии в Литве небольшие, если 20% людей зарабатывают меньше минимума, велика "теневая" экономика.

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