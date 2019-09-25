И хотя большая часть показателей нищеты и социального разобщения демонстрирует значительное улучшение, по словам Кукурайтиса, еще есть над чем работать, сейчас в группе риска остаются дети, пенсионеры и инвалиды.

По словам министра, все показатели, связанные с фактической ситуацией людей, с их способностью выжить в обществе, улучшаются.

"Число людей, сталкивающихся с нищетой и социальным неравенством становится меньше, падает как и показатель абсолютной нищеты, так и уровень нищеты. (…) Единственный неизменный показатель, который не меняется – это уровень относительной нищеты", – сказал Кукурайтис.

По данным министра, уровень нищеты рос с 2013 года, а в 2017 году ситуация стабилизировалась. "Это хорошая тенденция", – сказал Кукурайтис.

По данным министра, в 2017 году были две группы жителей, которые находились за гранью относительной нищеты – дети (0-17 лет) и пенсионеры - от 65 лет и старше. В других группах уровень нищеты меньше.

"Есть третья группа в нашем обществе, в которой люди живут еще хуже – это инвалиды", – сказал министр.

Он заметил, что для решения этой проблемы нужны долгосрочные меры. Кукурайтис сказал, что на эти три группы акцент ставился во время всей работы правительства.

"Вопрос нищеты среди детей, пенсионеров и инвалидов должен решаться", – сказал он.

Министр порадовался тому, что с 2017 по 2019 г. значительно снижается уровень нищеты среди детей – на 6,2%, в группе пенсионеров он вырос на 5,3%, а общий его показатель за два года упал.

"Растет уровень нищеты среди пенсионеров, поскольку зарплаты растут быстрее, чем индексируемые пенсии. Но 2020 год будет первым, когда пенсионная формула даст пользу. Рост пенсий будет выше роста зарплат", – прогнозировал министр.

Однако пока еще сложно сказать, как на положение повлияли реформы этого правительства. Они в статистике не отражены.

"В часть этих показателей политика правительства не попала", – признал министр.

"У нас есть инструмент, с помощью которого можно прогнозировать воздействие тех или иных реформ на нищету и неравенство", – сказал министр, прибавив, что повышение "детских" денег улучшит печальные показатели.

"Прогноз – растет уровень нищеты и довольно быстро. С 2017 по 2018 год – на 13%, а с 2018 по 2019,еще на 13%. Это значит, что доходы людей росли, но рос и риск нищеты, и этот рост был быстрым. В денежном эквиваленте он составил 50 евро", – сказал министр.

Кукурайтис заметил, что в соответствии с прогнозируемой моделью, общий показатель нищеты с 22,9% в 2018 году в 2019 г. снизится на 2%.

"Если иметь в виду рост экономики, это большое достижение. Поскольку абсолютная нищета тоже понемногу уменьшается", – сказал он.

Министр заметил, что абсолютная нищета в 2019 году должна составлять 5%, по данным 2017 г. это было 11%. Это данные прогноза.

Кукурайтис напомнил, что правительство обещало в 2019 году проводить работы, ориентированные на средний класс. По его словам, общие доходы жителей росли быстро, а средства помощи не могли угнаться за этим ростом.

Он заметил, что люди, получающие минимум, все еще живут в нищете.

"У нас сейчас уже такая ситуация, что в 2019 году, работающие семьи с двумя детьми получают столько денег, что находятся на грани нищеты. Но есть семьи, где только один взрослый, который получает небольшую зарплату ниже относительного уровня нищеты. То же самое с семьями, где трое детей или больше, даже если оба родителя работают", – поделился Кукурайтис печальной статистикой.

Поэтому таким семьям платят дополнительные "детские" деньги.

Отдельно министр указал, что побуждает людей не работать.

"В Литве говорят, что у нас такие социальные выплаты, что люди не заинтересованы работать, что во многих регионах полно безработных. Мы посчитали, какая у нас ситуация. Мы посчитали критическую эффективную налоговую норму, она показывает, какая часть доходов "на бумаге" проходит через налоги, через взносы в "Содру" или если человек потерял право на выплаты. Если критическая эффективная налоговая норма выше 50%, то люди не заинтересованы работать. У нас она составляет 38%, это показывает, что ситуация в Литве в контексте ЕС неплохая, это почти средние данные по ЕС", – сказал министр.

Он заметил, что в этом году не работать и получать пособия уже не настолько выгодно, как в 2018 году.