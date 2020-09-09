"Ситуация парадоксальная, поскольку безработица растет, а количество работающих не снижается или снижается, но незначительно. Мы практически возвращаемся к уровню занятости, который фиксировали в феврале. Этот парадокс можно объяснить несколькими явлениями. Во-первых, вернулось немало эмигрантов, которые раньше не работали.

Одни находят работу, а другие регистрируются в Службе занятости. Среди безработных есть и студенты, поскольку КС разъяснил, что они тоже могут получать пособие по безработице. И, конечно, некоторые люди, их около 30 000 пришли ради временного пособия на поиск работы, которое платят всем, независимо от наличия стажа", – сказал Кукурайтис.

Он заметил, что несмотря на то, что это пособие уменьшило ряды получателей социальной помощи, все же 200 евро, которые платят безработным, мешают привлечению работников на низкооплачиваемые места.

"Все же эти выплаты способствуют напряжению на рынке труда, и мы это понимаем. Часть людей выходит из системы получения социальной помощи, им не приходится за нее отрабатывать. Это вызывает напряжение среди работодателей, особенно тех, которые нанимали работников за небольшую плату. Все же эти 200 евро стали вызовом в деле привлечения людей на низкооплачиваемые рабочие места, поскольку работодатели, к сожалению, платили низкие зарплаты", – сказал министр, заметив, что эти выплаты вскрыли и проблему нелегального труда.

"Часть людей приходит за этими деньгами, несмотря на то, что нелегально работает, а когда им предлагают работу, начинают называть причины, по которым не могут работать. Но реальная причина - нелегальный труд и доходы", – сказал Кукурайтис.

"(...) Так мы понимаем, что немало людей находится в "серой" зоне: они официально не работают, но не регистрируются в Службе занятости. (...) Не все они работают нелегально, среди них есть и воспитывающие детей матери, которые не застрахованы, не работают, не занимаются индивидуальной деятельностью", – прибавил он.

Министр заметил, что такие выплаты могли побудить самозанятых людей отказаться от легальной работы, если доходы у них были небольшие.

"В конце августа, когда прекратили выплачивать деньги самозанятым, около 5000 человек зарегистрировались в Службе занятости. Значит, они оценили, что заработок у них будет меньше этих 200 евро или решили продолжить работу нелегально. Мы обратили на это внимание Государственной налоговой инспекции (...)", – сказал он.