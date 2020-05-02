"Рабочая нагрузка у социальных работников и медсестер огромная, а зарплата и количество работников недостаточные в сравнении с тем, какую работу они должны выполнять. Правительство должно заниматься не только однодневными делами, но и долгосрочными. Если мы решим устроить для таких людей 4-дневную рабочую неделю, это будут сплошные плюсы", – сказал Палуцкас.
По его словам, в выигрыше останется общество.
"С неба в Литве не появится ни больше медсестер, ни больше социальных работников, а ведь их не хватает. Потребность в социальных услугах в обществе велика. За 80-90% больных и инвалидов присматривают члены семей, чаще всего – женщины. И все эти проблемы могут решаться через госзаказ, через выделение большего количества средств, путем повышения количества штатных единиц и защиты работников от "перегорания", – сказал Палуцкас.
Председатель литовского профсоюза "Солидарность" Кристина Крупавичене 1 мая обратилась к президенту Гитанасу Науседе, спикеру парламента Викторасу Пранцкетису и премьер-министру Саулюсу Сквернялису.
Она указала, что пандемия коронавируса вскрыла самые больные места в трудовом секторе Литвы. По словам Крупавичене, одни люди во время пандемии работали без средств защиты, а другие работали сверхурочно безо всякой доплаты за дополнительный труд.
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