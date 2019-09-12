"Несколько недель назад я подала заявление об отставке. Причина – я хочу поменять работу. Жду президентского декрета", – сказала она 15min.

"Я достаточно давно работаю на этом месте, просто хочу поменять работу. Одной причины нет. Это мое личное решение", – сказала BNS Вилите.

Куда она пойдет работать, Вилите не сказала.

Вилите возглавляет СФЗ с 2014 года. Срок полномочий главы этой службы 4 года.

Уходящая с должности главы литовской Службы госзакупок (СКЗ) Диана Вилите будет работать в Центре регистра.

В начале августа она победила в конкурсе на одну из руководящих позиций, подтвердил в четверг BNS пресс-атташе Центра регистра Миндаугас Самкус.

Он сказал, что пока не может назвать конкретную позицию, однако отметил, что Вилите будет одним из директоров, закупки не будут ее сферой.

Когда Вилите приступит к работе, Самкус тоже не сказал, так как договор еще не подписан.

Президент Литвы Гитанас Науседа, по словам его представителя, хочет, чтобы Вилите оставалась на своем посту до назначения нового главы СГЗ.