"Несколько недель назад я подала заявление об отставке. Причина – я хочу поменять работу. Жду президентского декрета", – сказала она 15min.
"Я достаточно давно работаю на этом месте, просто хочу поменять работу. Одной причины нет. Это мое личное решение", – сказала BNS Вилите.
Куда она пойдет работать, Вилите не сказала.
Вилите возглавляет СФЗ с 2014 года. Срок полномочий главы этой службы 4 года.
Уходящая с должности главы литовской Службы госзакупок (СКЗ) Диана Вилите будет работать в Центре регистра.
В начале августа она победила в конкурсе на одну из руководящих позиций, подтвердил в четверг BNS пресс-атташе Центра регистра Миндаугас Самкус.
Он сказал, что пока не может назвать конкретную позицию, однако отметил, что Вилите будет одним из директоров, закупки не будут ее сферой.
Когда Вилите приступит к работе, Самкус тоже не сказал, так как договор еще не подписан.
Президент Литвы Гитанас Науседа, по словам его представителя, хочет, чтобы Вилите оставалась на своем посту до назначения нового главы СГЗ.
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