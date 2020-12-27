Н. Рамонайте отметила, что после прививки почувствовала себя прекрасно. После вакцинации медсестры генеральный директор клиник Сантаров, проф. Феликсас Янкявичюс не скрывал своей радости.

"Глядя на это, кажется, что это очень простая процедура, но она знаменует начало очень важного процесса, потому что без вакцины мы не справимся с этой пандемией", - сказал Ф. Янкявичюс.

По словам профессора, строгих карантинных и защитных мер недостаточно для победы над пандемией.

"Мы рады, что сегодня вместе практически со всеми странами ЕС мы одновременно начали такой важный процесс - вакцинацию. Мы надеемся, что это даст наилучшие результаты и мы сможем быстро вакцинировать не только литовских врачей, но и все население", - выразил надежду руководитель клиник Сантарос.

Его поддержал руководитель Центра инфекционных болезней, проф. Лигита Янчорене, которая назвала сегодняшний день "историческим".

"Осталось только получить вторую дозу вакцины, рассчитанную на 21 день. Результаты клинических испытаний показывают, что через 7 дней после второй прививки уровень заболеваемости снижается на 95 процентов. Так что еще несколько недель - и мы сможем дышать более свободно", - сказала Л. Янчорене.

Привитая медсестра: это рождественский подарок

Позже на пресс-конференции привитая медсестра сказала, что очень рада, что вакцина от Covid-19 уже поступила в Литву.

"Для нас, медиков, это рождественский подарок. Наконец мы сможем жить нормально. Сейчас сложная ситуация, теперь мы вернемся к прежней жизни, сможем общаться с семьями, родственниками, друзьями", - сказала Н. Рамонайте.

По ее словам, больно не было.

"Я узнал два дня назад, когда получил SMS. Сначала была такая неразбериха, но новости отрадные. Я рада, что мне сделали прививку, потому что я очень ждала этой вакцины", - сказала медсестра.

Однако Н. Рамонайте не скрывала, что перед вакцинацией было беспокойство, потому что до сих пор в нашей стране никто не вакцинировался.

"Что волновало - будет ли что-то после прививки. Вакцина в Англии, в Америке ... А в Литве мы первые", - сказала медсестра, добавив, что, несмотря на тревогу, вакциной довольны и она, и ее родственники.

Н. Рамонайте также сообщила, что все ее коллеги согласились на вакцинацию.

"Мы все очень ждали эту вакцину", - добавила медсестра из клиник Сантарос.

В свою очередь руководитель клиники Сантарос, проф. Ф. Янкявичюс сообщил, что 3 ​​тысячи вакцин будут использованы для вакцинации тех врачей, которые работают напрямую с пациентами с коронавирусом.

"Мы распределили таким образом, чтобы в первую фазу вакцинации вошли больницы, которые наиболее активно действуют в борьбе с Covid, и те, которые предоставляют основную часть необходимой помощи", - пояснил профессор.

По его словам, первые прививки в Вильнюсском районе сделают медперсоналу клиник Сантарос, Вильнюсской клинической больницы, больницы Миколаса Мартинкявичюса, Вильнюсской республиканской университетской больницы, Алитусской больницы и больницы Укмерге.

Профессор сказал, что только в воскресенье планирует вакцинировать более 700 сотрудников клиник Сантарос.

Ожидается, что все сотрудники будут вакцинированы: отказавшихся переводят в другие отделения

Ф. Янкявичюс также сообщил, что пока неясно, согласится ли весь медицинский персонал клиник пройти вакцинацию новой вакциной.

"Мы пока точно не знаем. Без сомнения, все врачи хотят пройти вакцинацию. Сколько откажется - покажет время. В случаях, когда у нас будут отказы, будут подготовлены альтернативные списки и заменены другими врачами, которые согласны. Я хочу надеяться, что врачи проявят высокую осведомленность и прививку сделают 100 процентов. Только так мы сможем быстро справиться с этой пандемией", - сказал директор клиники.

Он не скрывал, что будет ограничена работа непривитых медиков.

"Они не смогут работать в местах, где есть пациенты с повышенным риском и могут иметь самые серьезные осложнения от инфекции Covid. Придется переводить этих врачей на другие рабочие места", - сказал Ф. Янкявичюс.

По словам профессора, в приоритетный список сотрудников клиник Сантарос, получающих вакцину, входят около 1,5 тыс медиков. На первом этапе будут вакцинированы более 1 тысячи сотрудников.

Он также заверил, что при хранении вакцин обеспечивается самый высокий уровень защиты.

"Есть специальное хранилище, двери, ворота, охрана. Мы уделяем этому процессу очень пристальное внимание. Могу вас заверить, что охрана усилена, вакцина очень надежно защищена и находится под наблюдением", - добавил Ф. Янкявичюс.

В то время руководитель Центра инфекционных болезней, проф. Л. Янчорене сказала, что вакцина, которая попала в страну, дает надежду, что после второй дозы первые вакцинированные сотрудники смогут немного отдышаться.

"Такой исторический день для Центра инфекционных болезней после такого трудного года, которого мы даже не могли представить себе", - сказала профессор.

По словам Л. Янчорене, врачи будут привиты второй дозой вакцины через три недели. Затем, по результатам клинических испытаний, им потребуется еще неделя для выработки иммунитета.