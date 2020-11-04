"Мы пока не планируем ограничивать предоставление плановых услуг и неотложной помощи. Конечно, в первую очередь оказываем необходимую плановую помощь: это химиотерапия, онкологические заболевания, трансплантация, все это работает в полном темпе. Пока наши человеческие и другие ресурсы критически не сократились, оказание плановой помощи ограничивать не будем", – сказал Янкявичюс в интервью "День на Delfi".
По его словам, в клинике сейчас находятся 115 больных коронавирусом, открывают новые отделения, вместо больных врачей работают другие врачи и резиденты.
"Сегодня мы можем предоставить еще 10 дополнительных коек, но мы рассчитываем и на помощь других больниц. Благодаря им мы можем значительно увеличить количество коек. Сегодня нам больше всего помогает Антакальнисская больница, где находятся 54 пациента, там может быть больше коек", – сказал Янкявичюс.
По его словам, в случае необходимости принимать пациентов смогут Укмергская, Алитусская и другие больницы.
"Я думаю, мы придумаем, как госпитализировать пациентов и оказать им помощь", – заметил Янкявичюс, сказав, что они намерены обратиться в Минздрав за новыми аппаратами ИВЛ.
"Мы надеемся получить новые аппараты ИВЛ, которые позволяют проводить искусственную вентиляцию легких без инвазии. Хотелось бы, чтобы такое оборудование получили не только мы, но и другие больницы Восточной Литвы", - сказал он.
"У нас нет легких больных, мы госпитализируем только тех, кто находится в тяжелом состоянии, кому требуется кислородная терапия. Это гораздо более тяжелое заболевание, чем другие вирусные болезни. Пациенты, которые тяжело переносят эту болезнь, сталкиваются с рядом осложнений, не обо всех нам известно на данный момент. Вирус отрицательно сказывается и на работе сердца, других органов. Это серьезная болезнь", – подчеркнул Янкявичюс.
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