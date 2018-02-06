В нем деятель искусства уверяет, что против него и Русского драматического театра Литвы организована тенденциозная клеветническая кампания.

"Я думаю, что общество должно быть информировано о том, что в последнее время проводится целенаправленная клеветническая кампания, которая сейчас стала еще активнее, против деятельности главы Русского драматического театра Литвы. Эту кампанию систематически осуществляют пропагандистские порталы (через порталы sputnik.lt, baltnews.lt, телевидение "Первый Балтийский Канал" и др.), которые находятся под контролем недружественных Литве сил.

Очевидные факты доказывают, что эта кампания напрямую связана с творческой деятельностью театра, приближающимся конкурсом, который организует Минкульт. Характерно, что эта клеветническая кампания направлена в основном против меня лично.

В 2008 г. во время первого моего срока полномочий на этом посту, руководству театра удалось пресечь политическое и идеологическое влияние представителей иностранного государства на деятельность театра. Весной 2014 г. от имени театра, который я возглавляю, я выразил категорическую позицию в вопросе аннексии Крыма, которую осуществили российские власти.

Эти вопросы по моей инициативе мы исчерпывающе обсудили с работниками Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ). В моей программе я изложил все проделанные работы за два срока полномочий на посту главы Русского драматического театра Литвы и представил дальнейшие перспективы, программа передана Минкульту. В этой амбициозной программе перечислены результаты деятельности театра за последние 10 лет и сформулирована новая амбициозная перспектива, существенные перемены.

А что касается истории сексуальных домогательств, направленной лично против меня, это характеризует только самих организаторов кампании и ничего более. С ее содержанием ни я, ни наш театр не имеет ничего общего. Я буду участвовать в конкурсе на должность главы театра, объявленном Минкультом", – сказано в письме.

Он также подчеркнул, что оставляет за собой право обращаться в суд, чтобы защитить свою честь.

Напомним, что сценарист Симона Бекшайте (1985 г.р.) 4 февраля заявила, что 10 лет назад ее домогался преподаватель ЛМТА и режиссер Йонас Вайткус. Она разместила соответствующее откровение в социальной сети.

Вайткус сказал, что знаком с Бекшайте и работал с ней в нескольких проектах. Режиссер отметил, что не боится, что СМИ расскажут о ситуации.

"Мне кажется, об этих вещах нужно говорить несколько иначе, не понимаю, почему люди перепугались, боятся, молчат, думают, что это большие преступления, что нужно бежать в кусты и прятаться. Когда я пойму, что происходит, тогда отвечу на эти вещи серьезно", - пообещал он. Он предполагает, что людей, которые чувствуют себя обиженными, станет только больше.