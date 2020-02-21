- В конце концов, "Брексит" состоялся – британцы решили покинуть ЕС. Поясните, пожалуйста, чего хочет добиться Европейская комиссия (ЕК) в ходе переговоров о торговом соглашении с Великобританией?

- Наша цель – сохранить как можно более тесные связи с Соединенным Королевством. Мы стремимся к созданию нового всестороннего партнерства ЕС и Великобритании, которое охватывало бы следующий круг интересов: торговля и экономическое сотрудничество, правоохранительная деятельность и судебное сотрудничество по уголовным делам, внешняя политика, безопасность и оборона, а также взаимодействие по другим профильным сферам.

Говоря об экономической части сделки, партнерство должно включать в себя соглашение о свободной торговле, а также расширенное сотрудничество по отдельным секторам экономики. Мы будем стремиться к созданию свободного торгового пространства, в котором не будет никаких тарифов, налогов, имеющих равноценное влияние пошлин или количественных ограничительных мер на все отрасли – при условии, что стороны возьмут на себя твердые обязательства по обеспечению равных условий.

- Премьер Борис Джонсон уже заявил, что действующая политика ЕС в области конкуренции, социальной защиты, субсидий, окружающей среды и еще ряда вопросов не может и не должна влиять на внутреннюю политику Великобритании. Смотря на такие высказывания, следует спросить, а обозначила ли ЕК свои "красные линии" на переговорах?

- На данный момент рассматривается сам мандат ЕК по переговорам: 3 февраля Еврокомиссия приняла наметки относительно переговоров о новом партнерстве с Соединенным Королевством. 25 февраля их должен утвердить Европейский совет, то есть все правительства стран сообщества. Этот мандат станет твердой и четкой основой для Мишеля Барнье, главного переговорщика от ЕС, и его команды в ходе последующих действий.

- Есть ли риск того, что британское правительство установит различные правила по поводу иммиграции с отдельными странами ЕС, либо же структуры ЕК будут договариваться о единых правилах абсолютно для всех членов сообщества, включая и Литву?

- Еврокомиссия будет вести диалог, основываясь на утвержденных Европейским советом переговорных постановлениях. Мы будем тесно координировать действия и с Советом, и с Европарламентом. Еврокомиссия будет вести переговоры от имени Евросоюза – то есть от всех стран-членов сообщества, поэтому отдельные правила для отдельных государств устанавливаться не будут. В ходе соглашения о выходе Британии из ЕС все государства продемонстрировали единство по этому вопросу. В связи с этим мы полагаем, что страны ЕС будут едины и в ходе последующих переговоров об условиях нового партнерства.

- Официальные представители Литвы утверждают, что новая долгосрочная финансовая перспектива не несет стране ничего хорошего. Действующие проекты говорят о том, что в новой "семилетке" официальный Вильнюс лишится 24-26% средств по сравнению с теми, что были получены в 2014-2020 годах. Объясните, чем руководствовались в ЕК, решив урезать финансирование странам Балтии?

- В ходе подготовки очередного предложения ЕС по бюджету, Еврокомиссия должна была решить сразу две головоломки: как залатать ежегодную дыру в 12 млрд евро, появившуюся из-за "Брексита", и что делать с новыми проблемами, которые не были столь обширными, когда разрабатывался проект действующего бюджета, а это было в 2012-2013 годах. Мы говорим о таких задачах как миграция, европейская политика соседства, охрана границ, борьба с терроризмом, безопасность, стремительные изменения в промышленности. Выдвигая предложение, ЕК стремилась найти баланс – сократить нынешние расходы и одновременно увеличить вклад всех 27 государств.

Говоря конкретно о Литве, хорошо было бы напомнить, что развитие нашей страны было наиболее стремительным среди всех стран, присоединившихся к сообществу в 2004 году. Если сравнить показатели, то за последние 17 лет, начиная с 2003 года, ВВП Литвы на одного жителя увеличился на 127%. Когда Литва только вступала в ЕС, ВВП на одного жителя не превышал и 50% от среднеевропейского показателя, а сегодня он превышает 80%. Это означает, что Литва вошла в новую лигу регионального развития и становится переходным регионом. С одной стороны, за счет этого в рамках политики кохезии (сплочения) дотации Литве должны сократиться почти на четверть. С другой стороны, успех политики выравнивания кроется не в ее абсолютных числах, а в том, насколько эффективно мы воспользовались предоставленными ею возможностями. Кроме этого, подсчитывая, сколько средств мы получили из еврофондов, важно оценить не только конечную сумму, но и интенсивность этой поддержки, то есть понять, сколько евро пришлось на одного жителя. По этому показателю, в 2021-2027 годах Литва останется среди лидеров.

Без сомнения, Еврокомиссия понимает, что рост экономики различается в отдельно взятых регионах: в последнее время ВВП в Вильнюсе рос очень резво и уже достиг отметки в 112% от среднего показателя по ЕС. Но в то же время в Алитусском округе, например, этот показатель достигает едва ли 50% от среднего по сообществу. В связи с этим большая часть будущих инвестиций ЕС в рамках долгосрочного бюджета должна пойти в слаборазвитые центральный и западный регионы Литвы.

- Как вы реагируете на критику некоторых литовских политиков, которые говорят, что ЕС не может уменьшить объем дотаций, поскольку именно из-за политики сообщества Литва лишилась львиной доли своих граждан? По их логике, целый ряд городов и регионов опустели, а наши люди работают на экономику других стран, значит, ЕС должен компенсировать убытки… Как вы оцениваете такой ход мыслей?

- Еврокомиссия делится полномочиями со странами-членами сообщества в ходе процесса управления структурными инвестициями ЕС. Это означает, что ЕК позволяет государствам заниматься реализацией программ на местном уровне, но Брюссель осуществляет надзор. Ответственность за распределение инвестиций между получателями несут уже сами страны. Помимо этого, нужно понимать, что европейские инвестиции лишь дополняют, но ни в коем случае не заменяют полноценные национальные бюджеты отдельных стран. Таким образом, региональная политика стран-членов ЕС, прежде всего, зависит от решений на местах со стороны национальных властей.

Говоря о движении живых масс, в 2007 году Литва присоединилась к шенгенскому пространству, гарантирующему свободу передвижения. Опросы "Евробарометра" свидетельствуют о том, что девять из десяти литовцев считают, что именно свободное передвижение людей является главнейшим преимуществом членства в Евросоюзе. Любовь к свободе и желание создать лучшие условия жизни для себя и своих близких предопределили то, что сегодня почти треть наших соотечественников делают это за границей. Однако, учитывая стремительный рост литовской экономики, впервые за три десятилетия в Литву прибыло больше людей, чем уехало. Государству следовало бы воспользоваться членством в ЕС и европейскими инвестициями таким образом, чтобы литовцам были созданы наиболее привлекательные условия для учебы, жизни, работы, создания семей и простого человеческого счастья здесь, в Литве.

- Очертите круг основных вызовов, которые сегодня стоят перед Литвой: какие требования к государству выдвигает Еврокомиссия, на какие проблемы вы просите обратить пристальное внимание местные власти?

- Еврокомиссия ежегодно анализирует экономическое и социальное положение в Литве, равно как и во всех других странах-членах сообщества. С учетом проведенного анализа ЕК предлагает, а Европейский совет утверждает для каждого государства перечень рекомендаций.

Анализируя ситуацию в Литве, в ЕК отмечают, что литовская экономика стремительно росла на протяжении всего последнего десятилетия. По итогам 2019 года она выросла на 3,9%, и это лучший результат во всей еврозоне. Внутренний спрос был силен за счет растущей средней зарплаты и уменьшающейся инфляции, а весомые инвестиции со стороны бизнеса перевесили не столь большие государственные инвестиции. Уровень безработицы дошел до отметки в 6,4% - такой же показатель был перед началом кризиса. Условия трудящихся в Литве так же улучшались: например, в период с 2015 года вплоть до третьего квартала 2019 года цены поднялись на 10,6%, а средняя зарплата на руки увеличилась на 54% - с 543 евро до 830.

- И все-таки…

- Уровень бедности в стране остается одним из самых больших в ЕС, а социальное неравенство между самыми богатыми и самыми бедными домашними хозяйствами различается в семь раз, в то время как средний показатель по ЕС составляет пять раз. Отчужденность видна не только в социальной плоскости, но и между школами, медучреждениями, сферой общественных услуг, поэтому необходимо приложить все усилия для того, чтобы обеспечить стабильный и вместе с этим более ощутимый рост экономики. Это необходимо для того, чтобы плоды от впечатляющего роста экономики чувствовалось во всем обществе.

- Лидеры Франции и Германии, равно как и руководство ЕС, поддерживают довольно активные связи с российскими коллегами. В связи с этим хотелось бы спросить, как вы оцениваете внешнюю политику Литвы по отношению к официальной Москве и отсутствие контактов с российскими коллегами?

- Литва, как и другие страны-члены ЕС, самостоятельно формирует и реализует свою внешнюю политику. Еврокомиссия не участвует в этом процессе, поэтому не может комментировать.

Говоря об отношениях с РФ в целом, в масштабе всего ЕС мы придерживаемся пяти ключевых принципов, которые в 2016 году одобрили все страны сообщества. Нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине. Во-первых, ЕС требует, чтобы Минские соглашения были исполнены в полной мере – лишь потом можно говорить об отмене экономических санкций против России. Во-вторых, ЕС стремится укрепить отношения со странами Восточного партнерства – Армений, Азербайджаном, Беларусью, Молдовой, Сакартвело и Украиной, а также со странами Средней Азии. В-третьих, ЕС постоянно работает над тем, чтобы усилить сопротивляемость перед лицом российских угроз. Мы говорим о дезинформации, вызовах в области энергетической безопасности и гибридных угрозах. Однако вместе с этим важно сохранить ограниченный диалог с Россией по определенным сферам во внешней политике: речь идет о сотрудничестве на Ближнем Востоке, о противодействии терроризму и изменении климата. В конце концов, также важно усилить поддержку российского гражданского общества и поощрять живые человеческие контакты, имея в виду, что санкции направлены против режима, а не против российского общества.

- Как новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смотрит на перспективу дальнейшего расширения ЕС на Балканы?

- Развитие Евросоюза в регион стран Западных Балкан является одним из основных приоритетов Еврокомиссии. За последние 60 лет существования сообщества, которое пережило целых семь волн живого развития, опыт показал, что политика расширения – один из ключевых инструментов внешней политики ЕС. По этой причине, в ЕК уверены в том, что расширение ЕС должно продолжаться, а интеграция стран Западных Балкан – это историческая ответственность Евросоюза.

После того, как в конце 2019 года странам ЕС, к сожалению, не удалось прийти к единому решению относительно начала переговоров с Албанией и Северной Македонией, в начале февраля этого года Еврокомиссия выдвинула предложения по поводу укрепления процесса вступления в ЕС, стремясь придать ему больше надежности.

- Возможно ли, что ЕК изменит свое отношение к политике Восточного партнерства с приходом нового руководителя?

- В прошлом году программа Восточного партнерства отметила десятилетний юбилей. Это уже позволяет нам оценить все успехи и вызовы этой инициативы. За последнее десятилетие эта программа доказала то, что она взаимовыгодна как для ЕС, так и для Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Сакартвело, Украины и населения этих стран в целом. Сама повестка реформ сопутствовала укреплению экономического положения, управления, инфраструктуры и гражданского общества. Само собой, что в каждой стране прогресс различается. Он, в первую очередь, зависит от правительств и от амбиций, находящихся у власти людей, а также желания идти по европейскому пути развития. Поэтому политика ЕС в области Восточного партнерства – гибкая. Она может предоставить больше возможностей для поддержки – как финансовой, так и экспертной – для тех стран, которые готовы к реализации реформ, руководствуясь так называемым принципом «чем больше, тем больше». На данный момент наиболее впечатляющих успехов добилась так называемая ассоциированная тройка – Молдова, Сакартвело и Украина, которые ратифицировали и притворили в жизнь соглашения об Ассоциации с ЕС. За счет этого они пользуются безвизовым режимом.

Годом ранее Еврокомиссия провела публичные консультации относительно будущего политики Восточного партнерства. Сегодня подведены итоги предложений, которые выдвинули во время консультаций. В ближайшее время ЕК представит их результаты. Надеемся, что в ходе встречи стран Восточного партнерства на высшем уровне, которая пройдет в мае, главы государств придадут дополнительный импульс будущему этой программы.

- Совет Европы многие годы настойчиво призывает власти Литвы принять Закон о национальных меньшинствах, который должен гарантировать, регламентировать и расширить языковые права поляков и русских. В ближайшее время Еврокомиссия совместно с Европарламентом должна рассмотреть инициативу Minority SafePack, где говорится об аналогичных правовых актах.

В это же время в Литве планируют принять новый Закон о государственном языке, в котором не предусмотрены никаких возможностей для появления региональных и дополнительных языков с официальным статусом на уровне государства. Не считаете ли вы, что действия Литвы идут вразрез с европейской политикой и главным принципом ЕС – "единство в многообразии"?

- Языковое и культурное разнообразие, безусловно, является главнейшим наследием ЕС и нашим общим богатством. ЕС с помощью своих программ и инвестиций постоянно содействует тому, чтобы культурное разнообразие Европы пестовалось и сохраняло живительную силу. Однако языковая и культурная политика – прерогатива отдельных стран. В Евросоюзе вы не найдете ни одной страны, где бы не было нацменьшинств и вызовов в этой области. Решение же этих вызовов, прежде всего, является задачей самих государств, а европейские структуры могут помочь обменяться позитивным опытом.

Упомянутая вами инициатива Minority SafePack – это инициатива граждан Европы, организаторы которой собрали свыше одного миллиона подписей по всему Евросоюзу. Инициатива европейских граждан – это возможность принять прямое участие в формировании политики ЕС. 5 февраля Еврокомиссия пригласила организаторов этой инициативы в Брюссель, чтобы они подробно представили свои идеи. По правилам инициативы граждан Европы, также будет созвано публичное слушание в Европарламенте. После этого, проведя всестороннюю оценку, ЕК примет решение относительно другого возможного шага в этом направлении.