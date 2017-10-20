Прокурор неохотно говорил о возможных причинах преступления, сказал, что их еще выясняют.
Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас поблагодарил общество за предоставление информации. Он также поблагодарил сотрудников Службы общественной безопасности и членом общины байкеров за помощь в осмотре указанных полицией мест.
Гагас сообщил, что активные поисковые действия будут проводиться и в выходные.
На вопрос, есть ли еще надежда на то, что Килкус жив, он ответил: "Мы проверяем все версии. Пока его не нашли, мы верим, что он жив".
DELFI 20 октября сообщал, что полиция в ходе расследования исчезновения Килкуса задержала и закрыла в арестантскую жителя Тракайского района Лауринаса Балтрунаса.
Балтрунас почти 20 лет возглавлял клуб байкеров Vorai MC. Он работает в детском доме. Балтрунас - один из наиболее известных литовских байкеров. Он был судим за то, что забросал яйцами исполнителя Руслана Кирилкина.
Ранее сообщалось, что мотоцикл пропавшего Килкуса был обнаружен в лесу в Варенском районе. Номера мотоцикла до сих пор не найдены, об этом 20 октября сообщил прокурор.
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