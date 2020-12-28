Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сказал, что главная проблема праздничных выходных – собрание людей в общественных местах, поэтому за этим полиция будет внимательно следить в новогодние выходные.

"На что мы обратим внимание в новогодние выходные - так это на места, предназначенные для отдыха: парки, пляжи. (…) Одновременно туда съезжается немало людей. Мы видим, что люди там и без масок бывают, и неправильно их надевают, собираются группами. Это была проблема долгих выходных", – сказал Пожела.

Он предложил муниципалитетам ограничить доступ людей к рождественским елкам, отказаться от праздничных фейерверков.

Как сказала после заседания министр внутренних дел Агне Билотайте, эту проблему будут решать вместе с муниципалитетами.

"Люди активно собираются в общественных местах, собираются большими группами, поэтому было решено обратиться к муниципалитетам, чтобы они, возможно, при сотрудничестве с полицией, пресекли собрание людей в общественных местах", – сказала министр.

После заседания Билотайте сказала, что пока эпидемиологическую ситуацию сложно оценивать.

"Мы выслушали информацию Минздрава и поняли, что пока еще рано оценивать влияние ограничений. Все еще сложно что-либо прогнозировать, поскольку информация неточная. Более точные прогнозы возможны в начале января, когда будет ясность в вопросе заболеваний и тенденций", – сказала министр.

По словам Билотайте, действующий сейчас порядок будет в силе, пока не выяснится, что ограничения принесли ожидаемый результат. "После оценки данных, мы увидели, что мобильность людей значительно снизилась, это радует, меры действуют, люди остаются дома. (…) Мы решили оставить в силе действующий порядок – дальнейшие действия будет координировать после праздников, в начале января", – сказала министр.