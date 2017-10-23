Линас Пярнавас утверждает, что в наиболее значительной мере "тень" распространена в сфере рыночной торговли, в строительстве, на транспорте и в торговле автомобилями, поэтому он предлагает подумать о возможных ограничениях для этих видов бизнеса.
Л. Пярнавас поднимает вопрос о том, должны ли вообще оставаться рынки в таком виде, в котором они существуют в Литве.
"Мы должны сами себе ответить на вопрос, должен ли существовать рынок в таком виде, в каком он существует у нас. Но я здесь ни в коем случае не говорю о фермерах и их рынках, о продаже товаров собственного производства и не говорю о художниках и о продаже созданного ими", - сказал генкомиссар на конференции о теневой экономике, которая состоялась в правительстве в понедельник.
По словам Л. Пярнаваса, нужно решить, могут ли работать в строительстве люди с патентами, не стоит ли разрешить продавать только полностью оборудованные квартиры. По его словам, в сферах транспорта и торговли автомобилями лучше всего было бы ограничить операции наличными.
По данным полиции, в строительном секторе годовой размер "тени" составляет примерно 739 млн. евро, на рынках - 494 млн. евро, в торговле автомобилями и их запчастями - 272 млн. евро, а в сфере транспорта и грузоперевозок - колеблется от 72 до 200 млн. евро.
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