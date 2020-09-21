Глава погранслужбы: ситуация на границе с Беларусью остается прежней

Он отметил, что в пунктах погранконтроля иногда создаются автомобильные очереди, более строго проверяются тягачи.
"Ситуация какой была, такой и осталась, движение на госгранице идет, в выходные не было никаких особых проблем. На 9 часов сегодняшнего дня информация такая, что очереди были отчасти на Медининкайском пропускном пункте, около 100 автомобилей ждали выезда с территории Литвы, но это число постоянно колеблется, в пятницу было свыше 200. Движение идет, каких-то особых проблем мы не отмечаем", - сказал в понедельник BNS Р. Любаевас.
По утверждению Р. Любаеваса, более строгие проверки тягачей из Литвы начались неделю назад - почти все они проходят проверки рентгеном. Проходят ли аналогичную проверку тягачи зарегистрированных в Беларуси литовских предприятий, он не мог сказать.
"Так как в основном мы общаемся с нашими водителями, могу рассказать только о литовских перевозчиках, не знаю, применяется ли такая же процедура проверки к белорусским тягачам", - сказал глава погранслужбы. Литвы.
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