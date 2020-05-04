Глава погранслужбы: наплыва желающих выехать из Литвы пока нет

"Сейчас еще рано делать выводы, однако за эти полдня пока мы не заметили изменений, к 12 часам, например, из Литвы выехало 150 человек", - сказал BNS глава СОГГЛ.

По его словам, больше всего людей выехало в Латвию и паромом в Киль из Клайпеды, однако уехавшие - это те, кто мог сделать это и раньше.

"Преимущественно, видимо, выезжают граждане, которые и раньше могли выехать из Литвы потому, что или у них работа постоянная, или место жительства за рубежом", - сказал Р. Любаевас.

На минувшей неделе правительство смягчило условия карантина, и с понедельника граждане Литвы могут без ограничений выехать из страны, однако некоторые страны еще не разрешают въезд иностранцам, в числе таких стран - Польша и Россия.

С середины марта и до этого времени из страны могли выехать только работающие или проживающие за рубежом граждане Литвы. За период с начала карантина и по сей день литовские пограничники не разрешили выехать из страны более чем 450 людям.

Иностранцам въезд в Литву по-прежнему запрещен. Исключение составляют перевозчики, дипломаты, военные. За период с начала карантина погранслужба не впустила в страну 1360 человек.