"(...) Это будет несколько десятков процентов. Оборот должен вырасти на 20–40%", – сказал он в интервью на Žinių radijаs.
"С одной стороны, можно сказать, это на пользу интернет-торговле, с другой стороны, – из-за роста числа клиентов мы сталкиваемся с вызовом обслуживания и качественного обслуживания этого потока", – заметил Люлис.
По его словам, компания готовилась к такому сценарию, открыла новые пункты выдачи товаров.
"Это нам поможет, поскольку во время первого этапа были проблемы с доставкой, курьерские службы не успевают с доставками. На дворе предрождественский период, и без того работы у курьеров прибавляется, мы постараемся гарантировать качество услуг и доставку товара в течение 1-2 дней в пункт выдачи", – обещал Люлис.
"Через курьеров доставка затянется, поэтому будем предлагать жителям приезжать в пункты доставки", – прибавил он.
Новое правительство продлило карантин до 31 января и ужесточило требования.
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