"(...) Это будет несколько десятков процентов. Оборот должен вырасти на 20–40%", – сказал он в интервью на Žinių radijаs.

"С одной стороны, можно сказать, это на пользу интернет-торговле, с другой стороны, – из-за роста числа клиентов мы сталкиваемся с вызовом обслуживания и качественного обслуживания этого потока", – заметил Люлис.

По его словам, компания готовилась к такому сценарию, открыла новые пункты выдачи товаров.

"Это нам поможет, поскольку во время первого этапа были проблемы с доставкой, курьерские службы не успевают с доставками. На дворе предрождественский период, и без того работы у курьеров прибавляется, мы постараемся гарантировать качество услуг и доставку товара в течение 1-2 дней в пункт выдачи", – обещал Люлис.

"Через курьеров доставка затянется, поэтому будем предлагать жителям приезжать в пункты доставки", – прибавил он.

Новое правительство продлило карантин до 31 января и ужесточило требования.