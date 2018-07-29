Пирожникас рассказал, что благодаря тому, что на пляжах распространяют информацию о безопасности, число серьезных инцидентов сократилось. Хотя все еще бывают случаи, когда спасателям приходится "воевать" не только с теми, кто не соблюдает безопасность на воде, но и с пьяными.

"Бывает такое, что находим на пляже отдыхающих, которые провели здесь ночь. Утром у них похмелье. Мы их будим и просим покинуть пляж, поскольку они пьяны. Если они сами по-хорошему не уходят, мы справляемся без полиции. Но бывают случаи, когда люди буянят, бросаются в драку, заявляют, что хотят и будут там, где хотят, и им закон нипочем", – сказал Пирожникас.

Говоря о нетрезвых, он сказал, что самое печальное, что с пьяными родителями на пляже бывают и малолетние дети. В этом сезоне было несколько десятков случаев, когда дети терялись, а родители не замечали этого.

"С детьми большая проблема – когда проходило ралли, заблудились 40 детей. Но проблема не в том, что дети заблудились – это нормально, бывает, когда в городе около миллиона людей, мамам сложно. Проблема бывает тогда, когда мы находим заблудившегося ребенка, но не можем найти родителей", – сказал спасатель.

"Родители не замечают, что дети пропали. Тогда приходится искать родителей около часа, сообщать по громкоговорителям. Был случай, когда пришел отец, от которого пахло алкоголем, и стал при спасателях воспитывать сына, ругать за то, что он ушел далеко от родителей. Такова культура некоторых отдыхающих, несмотря на то, что сейчас законы в отношении детей ужесточили. Я помню этот случай, хотелось призвать к порядку безответственного отца", – сказал Пирожникас.

Порталу LRT.lt Пирожникас рассказал, что спасатели много делают для превенции, например раздают брошюры о безопасности на воде. Работа дала свои плоды, в этом году на литовском взморье никто не утонул. "Тонули шестеро, но всех удалось спасти", - сказал глава спасателей.

"Если сказать, что сейчас все хорошо, то это не так. Проблемы есть. В Палангу съезжаются люди из разных стран Европы, много русскоязычных отдыхающих, людей других национальностей. Возможно, они не понимают правила поведения на пляже, но мы стараемся их информировать – правила есть и на русском, и на английском языках", – сказал Пирожникас.

"Мы рады, что на пляжах есть отдыхающие, которые сообщают, если кто-то пьет алкоголь или нецензурно выражается при детях. Они звонят и информируют нас.

Мы рады помощи людей, прежде такого не было. Они призывают других к порядку, помогают спасателям справиться с нетрезвыми отдыхающими, вступаются за нас", – сказал Пирожникас.