Поэтому Дундулис представляет свои идеи для Литвы, которые помогли бы выбраться из замкнутого круга.

Он считает, что самая большая проблема Литвы - низкие зарплаты, по сравнению с зарплатами в развитых западных странах, если мы хотим быстрее достичь того же уровня, то мы должны создавать больше ВВП на одного человека.

"Значит, нам нужно больше людей, создающих ВВП, а мы понимаем, что государственный сектор его не создает. Значит, нам надо сильно сократить его, я думаю, тут, не считая, можно урезать наполовину, а потом начать считать, сколько людей там нужно. Тогда люди пойдут в сектор, создающий ВВП, и экономическое благосостояние в Литве изменится", – заметил он.

Однако предприниматель отмечает, что он не имеет в виду пожарных-спасателей, врачей или полицейских. Надо сильно урезать число чиновников.

"Число чиновников в самоуправлениях надо урезать безжалостно, посмотрите, люди уже не вмещаются в министерства, например, в Минсельхоз. А что он создает? Он что-то выращивает? Там масса ненужных работников.

Скоро дойдем до того, что в министерстве будет работать столько людей, сколько работает фермеров в стране. Это никому не нужно, поэтому я всегда и повторяю – нужно сокращать число чиновников наполовину", – считает Дундулис.

По его словам, деньги, которые освободятся, могли бы выделять на благосостояние пожилых людей: "давайте выделять деньги тем, кто нас вырастил – родителям, дедушкам и бабушкам, которые все создали. Мы должны дать эти деньги им, а не создавать на них глупые рабочие места".

На вопрос, что же тогда делать лишившимся работы чиновникам, он ответил - их быстро вберет в себя частный сектор, а многие создадут свой бизнес. Это пойдет государству на пользу.

"Я сам знаю бывшего чиновника, который остался без работы во время реорганизации. Он очень переживал. Думаю, многим нужен толчок", – заметил предприниматель.

Дундулис критиковал управление государством и высказался за сокращение числа депутатов наполовину.

"В последнее время много говорили об образовании, и я согласен – надо что-то делать, я поддерживаю учителей. Но в масштабах государства много слов, но дел нет.

На своем опыте могу сказать, если я созываю на совещание 20 человек или всего 3-4, то чем меньше людей, тем конструктивнее работа. Когда людей меньше – конструктивности больше, а когда их 141 – ее вообще не остается. Я не могу себе представить бизнес-организацию, которая принимала бы решения, как это делают они. Если бы такое было – весь бизнес давно бы обанкротился. Поэтому честно говорю, не понимаю, как можно договориться с таким количеством людей. Нужно сокращать до 71, может тогда дискуссии станут конструктивнее. Конечно, многие говорят, что в таком случае станет больше подкупов, многие против этой идеи, но надо что-то делать, чтобы появился результат и не продолжалось то, что есть сейчас", – сказал он.

Дундулис считает, что наша политическая система в целом не в порядке, поскольку никто не принимает конкретные решения.

Он также считает, что государство должно больше быть вовлечено в бизнес, создающий высокий ВВП.

"На месте власти я бы пытался разработать стратегию для больших проектов, заводов, которые принимают много людей и создают большой ВВП, поскольку сейчас все делает сам бизнес – создает рабочие места, платит налоги, содержит государство. Думаю, государство могло бы выделить приоритетные сферы и поддерживать такой бизнес", – сказал он.