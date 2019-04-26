Глава МВД: в Литве лесные пожары потушены, однако опасность остается высокой

"В данный момент все пожары потушены, ситуации находятся под контролем, однако вызов еще актуален", – заявил министр после состоявшейся в пятницу встречи.

"Причины пожаров - установившаяся теплая и достаточно засушливая погода, высохший поверхностный слой почвы. Однако основной элемент этих бедствий - неосмотрительность, безответственность людей", – сказал временно возглавляющий Департамент противопоражной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас.

В пятницу была объявлена очень высокая пожароопасность, четвертого класса.

Полиция, пограничники наблюдают за ситуацией и сотрудничают с пожарными.

В целом в этом году на открытых территориях возникло 2565 пожаров, выгорело 2602 гектара открытых территорий.

В четверг крупнейшим был пожар в деревне Кракунай Шальчининкского района, где загорелись 14 зданий.

За двое суток в целом в стране сгорели 30 зданий.

По данным лесничества, в лесах пожары в этом году возникают в три раза чаще, чем в прошлом, уже согрело 150 гектаров лесов – в 15 раз больше, чем в прошлом году.