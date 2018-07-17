Глава МВД Литвы: визит папы Римского пройдет спокойно и безопасно

Министр напоминает, что папа - простой, не любящий роскоши человек, он просит лишь минимальной охраны.
"Нам сказали, чтобы полицейских было как можно меньше. Мы организуем это, считает полицейских, просматриваем маршруты. Есть практика, требования нам известны. Представители Департамента охраны руководства едут за папамобилем в Ватикан", - сказал 17 июля Žinių radijаs Мисюнас.
"Это самый яркий человек в мире. Для Литвы - это не только радость, но и вызов. МВД, ДОР, полиция, пограничники много работают. Ездят и наблюдают, как проходят подобные визиты, как их организуют, как организуют охрану", - сказал министр.
По словам министра, чтобы встретится с папой, соберется множество людей, поэтому необходимо позаботится о безопасности.
"Готовят планы эвакуации. Расставляют автомобили скорой помощи. В Каунасе планируют собраться 120 00 человек. Это очень много. Мы должны заниматься превенцией, не надо забывать, в какое время мы живем, нужно применять и антитеррористические меры. Будем заботиться о безопасности дорог, там, где много пешеходов, позаботимся, чтобы не было грузового транспорт", - сказал министр.
Портал напоминает, что папа Франциск прибудет с визитом в Литву 22-23 сентября, позже отправится в Латвию и Эстонию.
Папа Римский будет служить службу виленской Остробрамской часовне, посетит бывшую тюрьму КГБ, вспомнит жертвы оккупационного режима.
Состоится встреча папы с президентом Литвы и людьми на площади С.Даукантаса. Папа встретится о священниками, монахами, семинаристами.
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