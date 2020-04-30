"Мы не планируем применять ограничения передвижения, как это было в пасхальные выходные. Но все же долгие выходные – время повышенного риска, ведь будет больше выходных, люди планируют развлечения, посещение близких, досуг.

Поэтому выходные будут сложными и активными для полиции и их партнеров. На 30-40%, в зависимости от дня недели, будут усилены наряды, 800 и больше экипажей будут патрулировать по всей Литве, они будут следить за соблюдением правил карантина", – сказала Žinių radijаs министр.

По ее словам, до конца карантина жители должны соблюдать действующие правила – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не собираться группами. За соблюдением правил будет следить полиция.

"Патрулирование будет осуществляться и в курортных зонах, в парках, на пляжах. Внимание будет уделено кладбищам, там появятся информационные стенды, на которых сообщается, что действуют те же правила", – сказала Тамашунене.

По ее словам, на магистральных дорогах также будут следить за потоком автомобилей.

"На магистральных дорогах будет вестись наблюдение, будут следить за потоком авто, будут проверять документы на автомобили. Также будут проверять, не внесены ли путешественники в список лиц, которые должны соблюдать самоизоляцию", – сказала министр.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 11 мая.