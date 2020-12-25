"На данный момент, вернувшиеся эмигранты не могут ездить по Литве и должны находиться там, куда приехали, на них распространяются те же требования, что и на жителей Литвы. В понедельник состоится заседание комиссии по экстремальной ситуации, на котором мы обсудим практику и опыт этих выходных. Оценив все, примем определенные решения", – сказала Билотайте.

По ее словам, оценить эффективность ограничений можно будет через две недели по показателю заболеваемости.

Министр признала, что в начале недели мобильность людей снизилась, но потом снова увеличилась, а за все время действия ограничений не пропустили 21 000 автомобилей.

Билотайте надеется, что перед Новым годом жители уже смирятся с ограничениями и будут реже ездить в другие муниципалитеты.

"Я надеюсь, что наше общество, люди уже привыкнут к этим ограничениям. Уже сегодня в беседе с полицейскими выяснилось, что люди везут с собой необходимые документы", – сказала она.

Политик подчеркнула, что если люди не снизят мобильность, и не будет снижаться количество больных, ни о каких послаблениях нельзя будет и думать. Она сказала, что министерство с полицией подготовило "другой план", на случай, если ситуация не будет улучшать, но какие будут ужесточения, не сказала.

Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сказал, что с большей частью жителей удается договориться мирно, а протоколы составляют в крайних случаях.

Он сказал, что в случае с эмигрантами, у которых в Литве нет недвижимости, руководствуются "принципом разумности", например, их пускают к родителям.

"Но это не исключение, это то же правило, которое распространяется и на жителей (...). Я думаю, что большая часть сознательных граждан, живущих и работающих за границей, все же слышит просьбу оставаться дома и никуда не ездит", – сказал он.