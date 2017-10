МВД сообщает, что после реорганизации в полиции появится центральное отделение по миграции, которое в структурном отношении объединит имеющиеся территориальные подразделения по вопросам миграции в округах.

Согласно плану реорганизации, эта структура будет заниматься процессами реализации миграции, связанными с вопросами гражданства, личными документами, видами на жительство, контролем миграции, выдачей виз, приемом прошений о предоставлении убежища. Статьи по теме: Литва не продлила вид на жительство связываемому с Кремлем Треушникову Департамент миграции Литвы по-прежнему не будет принимать просьбы о выдаче национальных виз ДМ подвергался критике за несколько решений, связанных с предоставлением убежища, выдачей видо на жительство в Литве и возможной утечкой информации. Интернет-телевидение Laisves TV в прошлом месяце сообщило, что вид на жительство в Литве в течение 11 лет имел советник совета связанного с президентом России Владимиром Путиным "СМП банка" Антон Треушников. В прошлую пятницу ДМ ликвидировал этот вид на жительство. МВД также начало служебную проверку в связи с вероятной утечкой информации из ДМ третьим странам. Портал DELFI сообщил, что судьям Конституционного суда (КС) России была разослана информация ограниченного пользования о том, что почему им запрещен въезд в Литву для участия в международном конгрессе. Летом этого года ДМ также критиковали за решение отказать в предоставлении убежища в Литве российскому журналисту Евгению Титову. ДМ в последнее время также не справляется с потоком просителей виз. В 2015 году ликвидировать ДМ предложил тогдашний министр внутренних дел, нынешний глава правительства Саулюс Сквернялис. Однако эту идею раскритиковали президент Даля Грибаускайте и некоторые парламентарии. Когда в следующем году С. Сквернялис покинул МВД, сменивший его на должности министра ВД Томас Жилинскас отказался от намерений ликвидировать департамент.











