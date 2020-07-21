После заседания глава МВД Рита Тамашунене сказала, что пока готовятся к разным ситуациям.

"Мы видим, что количество заболевших колеблется, от 15-17 до двух сегодня. Однако все ведомства находятся в состоянии готовности, готовы и службы – мы позаботились о полицейских, врачах, у них есть средства защиты на случай, если ситуация ухудшится и выйдет из-под контроля. Кроме того, накапливают госрезерв, планируется закупка вакцины, если она появится на рынке", – сказал министр.

Тамашунене заверила, что никто не хотел бы вернуться к режиму карантина.

"Пока положение остается чрезвычайным на уровне государства, поскольку новые случаи есть, их меньше не становится. Никто не хотел бы возвращаться к режиму карантина. Жителям надо оставаться сознательными, от этого многое зависит", – сказала министр.

Она призвала жителей следить за тем, в каких странах ситуация ухудшается, и не ехать туда.

"А вообще рекомендуем посетить красивые места в Литве, отдохнуть здесь, чтобы остановить распространение вируса в нашей стране", – сказала Тамашунене.