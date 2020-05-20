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Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что надписи на входе в разные магазины, на которых сказано, что пожилым людям входить нельзя - это немудрое решение.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я не одобряю записи, в которых сказано не входить или пожилых людей не хотят видеть. Такого распоряжения, чтобы вывешивали надписи - не входить, не было. Просто я думаю, что это было сделано без злого умысла, думаю, это просто необдуманные и немудрые записи, которые вносят раскол в общество", – сказал Верига.

По словам министра, рекомендации пожилым людям не посещать некоторые места основаны на статистике. Если COVID-19 заболел человек младше 60 лет, вероятность смерти в больнице составляет меньше 1%.

"Если человеку больше 60 лет, эта вероятность вырастает в 3,5 раза, потом повышается до 12%, 19% и т.д. Эта рекомендация связана с этими цифрами. Это не насилие, только рекомендация, которую каждый соблюдает по мере возможности", – сказал Верига.

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