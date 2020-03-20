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20 марта утром министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал в интервью на радио LRT, что вполне реален сценарий, при котором в течение некоторого времени анализы на коронавирус в Литве делать не будут из-за нехватки реагентов.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

"На самом деле может быть так, что придется ждать проведения исследования, может и вообще пауза возникнуть. Мы ждем, реагенты понемногу доставляют в Литву, но это медленный процесс. Будем относиться ответственно, в первую очередь будем проверять тех, кто находится в больнице. Но если увидим, что поток большой, может быть так, что придется ждать довольно долго", – сказал Верига.

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Он заметил, что и само выполнение анализов требует выдерживать паузу.

"Видите ли, реагенты надо использовать ответственно, объемы лабораторий ограничены. Надо понимать, что должно соблюдаться безопасное время, промежутки временные", – сказал министр.

Delfi напоминает, что в Литве до 20 марта зафиксировано 48 случаев коронавируса. В крупных городах работают и мобильные пункты проверки. В них могут приехать на собственном автомобиле те лица, которые созвонились с диспетчером по телефону 1808 и им было назначено конкретное время проверки.

ru.DELFI.lt
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