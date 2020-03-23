Такое решение, по его словам, будет принято с учетом того, что часть вернувшихся не соблюдает требование самостоятельной изоляции на две недели и может распространять вирус.

"Всех вернувшихся в Литву – а еще должны вернуться несколько тысяч человек – сразу же будут закрыты на карантин в назначенных муниципалитетами местах", – сказал LRT Верига.

Министр также сказал, что обяжет магазины регулировать потоки покупателей и обеспечить, чтобы люди соблюдали безопасное расстояние.

По словам Вериги, от сознательности общества в деле соблюдения безопасного расстояния.

Министр заверил, что после поступления дополнительных реагентов, врачей будут проверять чаще.

В воскресенье вечером в Литву на военно-транспортном самолете "Спартан" доставили 5000 реагентов. Всего заказано почти 200 000.