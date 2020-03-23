aA
Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в помещениях, выделенных муниципалитетами, чтобы пресечь распространение коронавируса в Литве, об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

Такое решение, по его словам, будет принято с учетом того, что часть вернувшихся не соблюдает требование самостоятельной изоляции на две недели и может распространять вирус.

"Всех вернувшихся в Литву – а еще должны вернуться несколько тысяч человек – сразу же будут закрыты на карантин в назначенных муниципалитетами местах", – сказал LRT Верига.

Статьи по теме:
В Литве подтвердили еще 14 случаев коронавируса  (44)
В Вильнюс уже доставили 5000 реагентов  (43)

Министр также сказал, что обяжет магазины регулировать потоки покупателей и обеспечить, чтобы люди соблюдали безопасное расстояние.

По словам Вериги, от сознательности общества в деле соблюдения безопасного расстояния.

Министр заверил, что после поступления дополнительных реагентов, врачей будут проверять чаще.

В воскресенье вечером в Литву на военно-транспортном самолете "Спартан" доставили 5000 реагентов. Всего заказано почти 200 000.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава не знает обстоятельства проверки премьера Литвы на коронавирус (1)

Глава Минздрава Аурелиюс Верига не знает...

Глава Минздрава: в воскресенье в Литву привезут 5000 реагентов  их доставят на "Спартане" (21)

5000 реагентов доставят в Литву в воскресенье вечером.

В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса  всего 129 (68)

Минздрав Литвы сообщил, что 22 марта в Литве...

Министр здравоохранения Литвы ответил на критику оппозиции (11)

Оппозиция критикует работу правительственного центра...

Министр убежден: карантин в Литве будет продлен (43)

В минувшие выходные количество заболевших...

TOP новостей

Министр убежден: карантин в Литве будет продлен (43)

В минувшие выходные количество заболевших...

Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради (1)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут изолировать в помещениях муниципалитетов (30)

Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в...

Из Вильнюса выехал специальный поезд: на родину возвращаются больше 500 украинцев (31)

В ночь на понедельник из Вильнюса в Киев выехал...

koronavirusas

В Литве подтвердили еще 14 случаев коронавируса всего 143 (44)

Минздрав Литвы сообщает, что в воскресенье вечером...

|Maža didelių žinių kaina