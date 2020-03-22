Об этом перед заседанием правительства сказал журналистам министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Министр сказал, что это позволит продолжить работу мобильных пунктов, где берут образцы на коронавирус. По его словам, пока в лабораториях нехватки реагентов нет.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис в фейсбуке сообщил следующее известие:
"Только что из Льежа (Бельгия) вылетел наш военный самолет "Спартан". Через три часа 5000 реагентов будут в Литве. Сегодня после обеда их доставили в Европу из Китая. Когда их доставят, передадут лабораториям.
Исследования будут проводиться интенсивнее, нежели в последние недели. Логистика сейчас - большой вызов, но мы делаем все возможное, чтобы помочь Минздраву с реагентами и дополнительными средствами защиты", – писал Сквернялис.
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