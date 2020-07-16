"Вакцину закупили давно, ее в Литву доставят двумя партиями. (...) Наши жители раньше неактивно делали прививки от гриппа. Если сравнивать с другими странами, наши закупки небольшие. Вероятно, по Европе уже разнеслась весть о необходимости прививаться от гриппа", – сказал в интервью Žinių radijаs Верига.
"Конечно, проблем с вакциной у нас не будет, мы ее получим, но если будет много желающих, то вакцины может и не хватить, а пополнить запасы будет непросто. Скорее всего, и фармацевтические компании не смогут сразу произвести такое большое количество вакцины", – заметил он.
По словам министра, это значит, что желающие должны сразу прививаться, как только вакцина придет в Литву, не дожидаясь зимы, когда обычно начинают делать прививки.
ЕК призывает жителей Евросоюза как можно скорее сделать прививки от гриппа, чтобы осенью сезон гриппа не совпал со второй волной COVID-19.
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