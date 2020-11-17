"На заседании комитета COVID мы говорили лишь о косметических изменениях, которые связаны с тем, каким образом обходят запреты на предоставление услуг. Жизнь показывает, что есть недочеты, арендуют помещения для разного рода встреч. Основные предложения, которые обсуждались, с этим и были связаны", – сказал Верига.

"Надо следить за ситуацией. К сожалению, через день и даже через неделю эффект увидеть сложно. Определенный эффект мы наблюдаем. Насколько он будет стабильным, увидим уже до середины этой недели. Может, в четверг уже будет понятно, что происходит с цифрами", – сказал Верига.

Он видит положительный момент в том, что нет быстрого роста, который наблюдался до карантина. До этого число новых случаев удваивалось каждую неделю.

"На прошлой неделе этого уже не было, и это первый хороший знак", – сказал Верига.

Министр заверил, что стабилизация числа новых случаев не связана с масштабами исследования.

"Мы тестируем не меньше людей. В Выходные всегда было меньше тестов, 4000-5000, а в рабочие бывает больше 10 000", – сказал он.

Delfi напоминает, что в Литве с 7 по 29 ноября действует карантин. Глава Минздрава уже сказал, что он будет продлен.

"Новая реальность в определенном смысле останется надолго. Многому мы должны еще научиться", – сказал он.

"Еще есть места, где люди собираются в большом количестве. там могут появиться новые ограничения", – заметил министр. Он сказал, что люди расслаблены, а торговые центры просто обязаны регулировать потоки.

"Люди не могут попасть в кино или театр, вот и собираются в Ikea, Senukаi или Depo. Закрыть людей полностью сложно. Они находят другие занятия, например, приводят в порядок свои дома. Эти потоки должен регулировать торговый центр. На одного посетителя приходится 10 кв. м, надо считать, сколько людей вошли и вышли. Но на деле это требование по-разному осуществляют. Одни подходят к этому серьезно, другие нет. Но люди расслаблены больше, чем весной, тут нет никакого сомнения", – сказал Верига.

"Люди ко всему привыкают, и к войне привыкали, уже не обращали внимания. К COVID-19 тоже, видимо, привыкли, и это нехорошо, поскольку они стали менее бдительными", – продолжил он.