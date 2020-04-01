По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения (НЦОЗ) в Литве подтвержден 581 случай заражения COVID-19.
Министр напомним, что на данный момент в Литве от этого вируса скончались 8 человек, 7 выздоровели. Всего протестировали 13 000 образцов, из них 31 марта – 1900.
Верига сказал, что в больницах находятся 108 пациентов, 8 из них в реанимации, 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
"Всего 11 тяжелых случаев, 28 пациентов получают дополнительный кислород, но это не очень тяжелые случаи", – сказал глава Минздрава.
Минздрав призывает жителей выполнять принятые рекомендации, то есть максимально избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, общаться в живую, соблюдая дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук и различных поверхностей. Если появились симптомы болезни, звонить по номеру 1808, самостоятельно никуда не ехать.
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