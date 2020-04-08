Верига сказал, что сейчас все обсуждают смягчение карантина, к этому шагу надо готовиться ответственно. Однако это смягчение не коснется людей из группы риска, они по-прежнему должны оставаться в изоляции.

"Мы должны понимать, что несмотря на послабление, оно не должно нарушать принципы карантина, не должно создавать условия для скопления людей. Все места, связанные с развлечениями, большие торговые центры, где скопление людей неизбежно, для таких мест условия не будут смягчены в ближайшее время. Можно говорить о магазинах, у которых есть отдельный вход", – сказал министр.

Что касается зубных врачей и спортклубов, министр заметил, что у зубных врачей специфика работы такая, что они находятся близко от ротовой полости, поэтому вероятность заразиться очень велика. Тут надо говорить о высоком уровне безопасности.

"Если и будет возобновлена плановая одонтология, то только в таком случае, если специалист может обеспечить высокий уровень защиты. Что касается спортклубов, это общие души, потеющие люди, там возможность аэрозольного распространения очень высока. И это не то, в чем человек нуждается в первую очередь. Люди могут пойти погулять в парк, но точно не в спортклуб", - сказал министр.