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В среду правительство Литвы планирует продлить карантин, однако многих жителей интересует, когда же смягчат условия. Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига рассказал, что означает смягчение карантина.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

Верига сказал, что сейчас все обсуждают смягчение карантина, к этому шагу надо готовиться ответственно. Однако это смягчение не коснется людей из группы риска, они по-прежнему должны оставаться в изоляции.

"Мы должны понимать, что несмотря на послабление, оно не должно нарушать принципы карантина, не должно создавать условия для скопления людей. Все места, связанные с развлечениями, большие торговые центры, где скопление людей неизбежно, для таких мест условия не будут смягчены в ближайшее время. Можно говорить о магазинах, у которых есть отдельный вход", – сказал министр.

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Что касается зубных врачей и спортклубов, министр заметил, что у зубных врачей специфика работы такая, что они находятся близко от ротовой полости, поэтому вероятность заразиться очень велика. Тут надо говорить о высоком уровне безопасности.

"Если и будет возобновлена плановая одонтология, то только в таком случае, если специалист может обеспечить высокий уровень защиты. Что касается спортклубов, это общие души, потеющие люди, там возможность аэрозольного распространения очень высока. И это не то, в чем человек нуждается в первую очередь. Люди могут пойти погулять в парк, но точно не в спортклуб", - сказал министр.

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