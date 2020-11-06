О будущем карантине в пятницу на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, директор Национального центра общественного здравоохранения Робертас Петрайтис и главный специалист Отдела по управлению инфекционными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.
Верига напомнил, что во время карантина надо выполнять определенные требования.
"Во-первых, требуется носить маски везде всем лицам старше 6 лет. Конечно, есть определенные исключения <...>", – сказал министр.
Он напомнил, что с субботы приостанавливают проведение всех мероприятий, за исключением спортивных состязаний высшего уровня, их будут проводить без зрителей. Также вступят в силу ограничения для проведения похорон, на них не должны присутствовать больше 10 человек, за исключением членов семьи и представителей компаний, которые предоставляют услуги.
Министр напомнил, что не будут работать кафе и рестораны, бары и ночные клубы. Ограничения коснутся и учебных заведений.
"Дошкольники и младшие школьники будут ходить в школу. Хочу заметить, что в масках должны и в учебных заведениях все дети старше 6 лет", – предупредил Верига.
Он указал, что в общественных местах нельзя собираться группами больше 5 человек (за исключением членов одной семьи), между группами лиц должны соблюдать расстояние 2 м.
"Также настоятельно рекомендуем жителям не покидать дом без надобности. Можно ездить на работу, в магазин, в медучреждения. В общественном транспорте должны быть заняты только сидячие места, важно соблюдать дистанцию в 1 м", – напомнил Верига.
На данный момент в больницах находятся 800 больных коронавирусом, из них 64 - в реанимации.
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