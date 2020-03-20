aA
В четверг вечером количество заболевших коронавирусом увеличилось до 48. Больше всего вопросов вызвал случай врача из Укмергской больницы – сообщалось, что она работала в нескольких больницах, а список контактов – около 100 человек. В пятницу утром глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал Delfi, что, видимо, перепутали людей.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Эта информация пока очень противоречивая и вчера была некоторая неверная информация. Поэтому сейчас мы не спешим оценивать, все выясняем. Самая большая проблема в том, что врачи - коллеги, они общаются друг с другом, работают в нескольких местах. Из последней информации видно, что не эта врач, а ее коллега работала там", – сказал Delfi Верига.

Статьи по теме:
Парадокс: какие правила распространяются на жену, муж которой изолирован из-за угрозы короновируса  (4)
Представитель правительства объяснил, в каком случае ограничили бы передвижение по Литве  (4)

"Там столько связей, люди могут перепутать одного с другим, не знать, кто и где работает. Там появляется много человеческих факторов. И когда таких связей много, очень сложно в разобраться. Поэтому я сейчас не хотел бы никого вводить в заблуждение. Когда будем точно знать, скажем", – сказал министр.

"Могли перепутать людей, похоже, в тех больницах (которые упоминали в СМИ) работал другой человек, у которого был контакт", – сказал он.

Он подтвердил, что у врача в больнице могло быть около 100 контактов.

"Это естественно: и пациенты будут, и врачи. Это угроза для работы больницы", – сказал Верига.

Он прибавил, что Укмергская больница может быть закрыта.

"Все решения будут приниматься сегодня. Да, может обсуждаться вариант закрытия больницы, но мы надеемся, это не потребуется. Может быть, какая-то часть будет закрыта. Но и вчера сообщали, что новых пациентов они не принимают", – сказал министр.

Он сказал, что из 48 зарегистрированных в Литве случаев коронавируса - 3, вероятно, местные.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет (66)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

В ночь на пятницу в Литве установили еще 7 случаев коронавируса  всего 48 (37)

В четверг поздно вечером в Литве установили еще 7...

В Литве подтвердили еще пять случаев коронавируса, одна из заболевших - врач  врач могла заразиться от коллег (47)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта вечером в Литве...

TOP новостей

Глава Минздрава: возможно, в течение некоторого времени анализы на коронавирус делать не будут (12)

20 марта утром министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Vytautas Kasiulevičius

Профессор представил данные о коронавирусе: какой инкубационный период, в течение скольких дней можно заразиться

Семейный врач Сантаришкской клиники, профессор...

Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет (66)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

Ministry of Finance Vilius Šapoka

Новый прогноз: рост экономики пойдет на спад, будет больше безработных, но зарплаты не снизятся (13)

Кризис, связанный с коронавирусом ( COVID-19 ), меняет...

Представитель правительства: ситуация намного серьезнее, чем представляется (1)

"Ситуация намного серьезнее, чем многие думают", –...

|Maža didelių žinių kaina