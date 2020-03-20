"Неразбериха была потому, что были два врача. Одна работает только в Укмерге, у нее подтвердили диагноз, больница предприняла все меры предосторожности", – сказал Верига.

По его словам, в больнице закрыли некоторые отделения – хирургическое, травматологическое, реанимацию и приемное. Пациентов перевели в одно отделение - паллиативного ухода.

Министр сказал, что установили 127 контактов заболевшего врача, все они изолированы.

Министр здравоохранения заметил, что ситуация в Укмергской больнице тяжелая, но не критическая.

"Сама больница работает. Идентифицировали 127 контактов. Это не значит, что они заразились. Они изолированы", - сказал Верига.

По его словам, у врача, который работает в нескольких больницах подозревали коронавирус, но эти подозрения не подтвердились. "Нет причин для беспокойства в других учреждениях здравоохранения", – сказал министр.

Он обратил внимание на то, что действуют мобильные пункты тестирования. В пятницу действует один пункт в Клайпеде. В Вильнюсе работают два, в Каунасе - один пункт.

"Сколько мы говорили с представителями горячей линии, все пункты на сегодня заполнены. Каунас и Вильнюс заполнены. Мощности действующих пунктов – около 300 человек в день. Люди приезжают каждые 10 минут", - сказал Верига.

По словам министра, другие пункты запустят, когда привезут дополнительные тесты.

"Сейчас проблем с тестированием нет, но у нас есть резерв, чтобы их хватило для больниц", - сказал Верига.

Представители горячей линии в Вильнюсе просили не приезжать на микроавтобусах.

Министр повторил, что люди должны приезжать только на легковых автомобилях. Он сказал, что горячая линия справляется с нагрузкой, ее доступность составляет 98%.

"Дозвониться могут все, кто хочет. Сначала доступность была 50%", - сказал Верига.