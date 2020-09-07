"Естественно, что с началом учебного года, когда дети собрались в школах, там начали фиксировать случаи заболевания. Тут никакого сюрприза нет. (…) Мы видим, что часть случаев заболевания - из очагов, все еще есть случаи, когда источник заражения установить не получается, естественно, что часть таких случаев наблюдается в школах", – сказал министр.

По его словам, таких случаев пока немного, а ситуация находится под контролем.

"Пока таких случаев немного, особенно, когда знаешь, что школ в Литве больше 1000. Речь идет только о нескольких учреждениях. Может, надеялись, что все остановится, но люди ездят, общаются, поэтому таких случаев станет больше", – сказал Верига.

Политик прибавил, что школы к этому должны были готовиться. "Для того и были рекомендации – если такие случаи фиксируют, работу школы останавливать не надо, изолируется и работает удаленно лишь часть детей", – сказал собеседник.

Верига сказал, что члены школьной общины должны изолироваться только тогда, когда ситуация ясна.

"Особая осторожность, полная изоляция еще до получения результата тестов – так все могут делать, поскольку теоретически везде есть больные. Тесты для того и делают, чтобы эпидемиологи Национального центра общественного здравоохранения оценили ситуацию и указали, сколько детей и учителей должны изолироваться. Нерационально закрываться заранее, в таком случае все мы должны безвылазно сидеть дома", – сказал Delfi Верига.

"Пока основной источник беспокойства - школы и детские сады. Беспокоит не только сама инфекция, но и то, получается ли у них регулировать потоки, как удается управлять ситуацией без паники. Тут паника не нужна, нужно все оценивать здравым умом. Это вызывает больше всего беспокойства", – сказал министр. Он прибавил, что беспокоит и холодный период – в это время бывает больше случаев ОРВИ.

На прошлой неделе Верига говорил о возможности сокращения времени изоляции, о том, что через неделю изоляции надо будет сдавать тест. Если его результат будет отрицательным, то можно будет отменить изоляцию. Такой порядок подготовят с середины сентября.

"Возможно, с 15 сентября порядок будет подготовлен. Сам принцип прост – сократить время изоляции, видимо, захотят те люди, которым актуален выход на работу. (…) Врачи говорят, что на 7–9 день после контакта тест показывает, заразился ли человек. Если результат теста будет отрицательным, человек сможет провести меньше времени в изоляции", – замерил Верига.

Он заверил, что это явление не будет носить массовый характер.

"Сложно сказать, станет ли это правилом. Ведь для того, чтобы сдать анализ, надо приложить усилия – поехать в мобильный пункт, кроме того, это неприятная процедура. Я не знаю, побегут ли люди проверяться без острой необходимости. Я думаю, все же подумают, надо ли это", – сказал министр.