"Министр Аурелиюс Верига ждет решения Чаплинскаса – министр предоставил ему возможность поступить по-мужски и лично принять решение о дальнейших действиях", – сказала советник Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.
По ее словам, после обнародования заявлений Чаплинскаса в минувшую пятницу, Минздрав передал Чаплинскасу свою позицию - такие действия недопустимы и постыдны.
Бушинскайте-Шрюбене сказала, что в выходные глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа должен был все обдумать и принять решение.
"Если на днях министр не получит решения от Чаплинскаса, то после визита Вериги в Японию, он намерен провести с Чаплинскасом серьезную и важную беседу о его дальнейшей возможности занимать этот пост", – сказала советник министра.
Верига едет с визитом в Японию 11-15 апреля.
В минувшую пятницу портал Delfi.lt опубликовал заявления Чаплинскаса, предоставленные основателем группы независимых литовских документалистов Dokumentikos namai Даумантасом Лекисом, о ВИЧ-инфицированных.
"Эти исследования... они до конца ничего не показывают. Скорее всего, они покажут, что это не из-за вирусов, а из-за того, какой, извиняюсь, наркоман, пид...с какой-нибудь", – сказал Чаплинскас.
Он также задал журналистке вопрос о ее личной жизни.
"Ева, в какой позе в последний раз вы почувствовали оргазм?" – звучат на записи слова Чаплинскаса.
Лекис подчеркнул, что Чаплинскас присутствовал как советник во время интервью с вице-министром Альгирдасом Шешельгисом.
Чаплинскас сказал порталу, что хотел показать отношение общества и сказал, что фразы вырваны из контекста, но извинился за неподходящие сравнения. В понедельник BNS не удалось получить комментария Чаплинскаса.
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