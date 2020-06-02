Министр информирует, что пока один показатель не отвечает установленным критериям – 29 мая в стране еще фиксировался слишком высокий процент заболеваемости COVID-19, несвязанный с управляемыми очагами.
"Хочу напомнить, что эти критерии рекомендательные. Необязательно правительство будет руководствоваться ими. Они нужны, чтобы можно было наблюдать, оценивать ситуацию и видеть, в каком направлении мы идем", – сказал министр.
"Может быть такое решение, что даже при том, что всем критериям отвечать не будем, от карантина откажемся. А если будут какие-то неблагоприятные международные обстоятельства, то даже при соответствии всем критериям, теоретически карантин может быть продлен", – пояснил Верига.
Он информировал, что на сегодняшний день один из самых проблематичных критериев - это то, что не меньше 90% зафиксированных случаев должны быть связаны с контролируемыми очагами COVID-19.
"Когда мы принимали критерии, показатель был 95,1, а 29 мая – 85,19. Это значит, что выявили немало случаев заражения не в очагах. Этот критерий за неделю ухудшился", – сказал министр.
Однако, по его данным, три других критерия – позитивные.
По словам Вериги, суммарный показатель заболевания COVID-19 на 100 000 жителей в течение 14 дней 29 мая составлял 5,3. Этот критерий пока отвечает норме.
Министр сказал, что установленной норме отвечает и процент положительных тестов от общего числа проверенных образцов - не больше 0,5%. 29 мая этот показатель был 0,16%.
Верига сказал, что достигнут еще один прорыв - за неделю должно быть не больше 5 привезенных случаев. По данным на 29 мая, их было 4, как и неделей ранее.
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