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13 мая министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Веригу спросили, отменят ли карантин с 31 мая, на что он ответил, что это маловероятно, скорее всего, карантин будет действовать долго.
Глава Минздрава: отмена карантина с конца мая былa бы чудом
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я думаю, что должно случиться чудо для того, чтобы карантин отменили с 31 мая. Я считаю, что такого не будет, правительство готовит новое постановление, в котором все яснее изложит", – сказал министр.

Он заметил, что карантин как режим контроля над вирусом останется в силе еще долго.

"Чтобы мы могли управлять привозными случаями, чтобы управлять инфекцией внутри страны, режим карантина необходим. Могу лишь напомнить, что в школы дети возвращаются в определенном режиме, есть предложение, как это будет происходить, есть много условий для регулирования, поэтому карантин как режим, я думаю, будет еще долго", – сказал Верига.

Он напомнил, что условия карантина смягчают.

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