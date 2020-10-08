"Все может быть. Прогнозы - неблагодарное дело. Конечно, есть объективные обстоятельства, которые позволяют относиться ко всему с большим оптимизмом, чем весной. Во-первых, мы лучше знакомы с болезнью, знаем, что с ней делать, врачи лучше подготовлены.

Но, если она будет неконтролируемо распространяться по всей стране, и врачи не будут успевать оказывать помощь людям, придется предпринять более жесткие меры", – сказал 8 октября глава Минздрава.

О том, что карантина не будет, поскольку никто не хочет останавливать экономику, говорят уже в течение некоторого времени. Может ли быть так, что карантин не хотят вводить только по финансовой причине, несмотря на то, что сейчас ситуация хуже?

"И да, и нет. Правы те, кто говорит, что если все закрыть, то это подействует на бизнес, экономику, жизнь жителей. Мы все должны взвесить, что и в какой мере должны делать, сколько времени страна может прожить, если закроется и не будет функционировать. Но важен не только бизнес, важна и система здравоохранения. Тут мы находимся между молотом и наковальней – зная, что жителям надо предоставлять услуги здравоохранения, мы призываем медучреждения максимально открыться и предоставлять услуги людям. С другой стороны, это вызывает риск, что вирус может попасть в медучреждения", – сказал Верига.

По словам министра, не только Литва, но и другие страны стараются найти золотую серединку между ограничениями и разрешениями. Он также сказал, что сейчас болеют в основном молодые люди. Министр заметил, что тщательно следят за занятостью коек в больницах.

"Есть такой показатель, от которого зависит введение жестких мер - это занятость 70% коек, предназначенных для больных COVID-19. Сейчас заполнены 40% коек", – сказал Верига.

На вопрос, будут ли какие-то ограничения 1 ноября, Верига сказал: "Пока ограничений, которые коснутся всей страны, нет, но, конечно, мы информируем жителей, призовем их, будем побуждать вести себя ответственно, потому что это не Рождество и не Пасха, когда люди ездят праздновать, быть вместе, сидеть за столом. 1 ноября - такой день, когда ездят посещать могилы близких, подобных посиделок с близкими можно избежать.

Но мы призовем жителей избегать собраний, когда они поедут на могилы близких, побыть на улице, соблюдать расстояние, если уже общение неизбежно, но избегать собраний в закрытом помещении с пожилыми людьми, для которых вирус представляет особую опасность. Однако пока мы никаких ограничений не планируем".