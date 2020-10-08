aA
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в передаче "День на Delfi" сказал, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, такого карантина, какой вводили весной, сейчас не потребуется. Однако он не исключил, что карантин возможен.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Все может быть. Прогнозы - неблагодарное дело. Конечно, есть объективные обстоятельства, которые позволяют относиться ко всему с большим оптимизмом, чем весной. Во-первых, мы лучше знакомы с болезнью, знаем, что с ней делать, врачи лучше подготовлены.

Но, если она будет неконтролируемо распространяться по всей стране, и врачи не будут успевать оказывать помощь людям, придется предпринять более жесткие меры", – сказал 8 октября глава Минздрава.

Статьи по теме:
Мужчина полгода назад болел коронавирусом, сдал сейчас анализы и удивился  (17)
За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер  (35)

О том, что карантина не будет, поскольку никто не хочет останавливать экономику, говорят уже в течение некоторого времени. Может ли быть так, что карантин не хотят вводить только по финансовой причине, несмотря на то, что сейчас ситуация хуже?

"И да, и нет. Правы те, кто говорит, что если все закрыть, то это подействует на бизнес, экономику, жизнь жителей. Мы все должны взвесить, что и в какой мере должны делать, сколько времени страна может прожить, если закроется и не будет функционировать. Но важен не только бизнес, важна и система здравоохранения. Тут мы находимся между молотом и наковальней – зная, что жителям надо предоставлять услуги здравоохранения, мы призываем медучреждения максимально открыться и предоставлять услуги людям. С другой стороны, это вызывает риск, что вирус может попасть в медучреждения", – сказал Верига.

По словам министра, не только Литва, но и другие страны стараются найти золотую серединку между ограничениями и разрешениями. Он также сказал, что сейчас болеют в основном молодые люди. Министр заметил, что тщательно следят за занятостью коек в больницах.

"Есть такой показатель, от которого зависит введение жестких мер - это занятость 70% коек, предназначенных для больных COVID-19. Сейчас заполнены 40% коек", – сказал Верига.

На вопрос, будут ли какие-то ограничения 1 ноября, Верига сказал: "Пока ограничений, которые коснутся всей страны, нет, но, конечно, мы информируем жителей, призовем их, будем побуждать вести себя ответственно, потому что это не Рождество и не Пасха, когда люди ездят праздновать, быть вместе, сидеть за столом. 1 ноября - такой день, когда ездят посещать могилы близких, подобных посиделок с близкими можно избежать.

Но мы призовем жителей избегать собраний, когда они поедут на могилы близких, побыть на улице, соблюдать расстояние, если уже общение неизбежно, но избегать собраний в закрытом помещении с пожилыми людьми, для которых вирус представляет особую опасность. Однако пока мы никаких ограничений не планируем".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Каунасской больнице из-за угрозы коронавируса закрыто кардиологическое отделение (3)

Из-за очага коронавируса закрыто кардиологическое...

Премьер-министр Литвы: не исключена возможность введения карантина во всей стране  Карбаускис - это будет иной карантин (251)

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Предупреждение премьера Литвы: не заставляйте нас принимать другие меры  в Расейняй вводят карантин (21)

Правительство Литвы 7 октября одобрило просьбу...

ЕК утвердила для Литвы помощь в 61 млн евро на коронавирусные исследования (10)

Еврокомиссия (ЕК) утвердила для Литвы финансовую...

TOP новостей

Президент Литвы призывает население активно голосовать на парламентских выборах (68)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей...

Премьер-министр Литвы: не исключена возможность введения карантина во всей стране  Карбаускис - это будет иной карантин (251)

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Глава Минздрава – о возможности карантина: все может быть (8)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

В Литву хотят перебраться 80 белорусских компаний: важны правила иммиграции (140)

Десятки белорусских компаний, работающих в сфере ИТ,...

За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер (35)

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек,...

|Maža didelių žinių kaina