Глава Минздрава о росте количества больных: медучреждениям придется работать иначе

О ситуации с ковид в стране на пресс-конференции рассказал и министр здравоохранения Аурелиюс Верига, а также представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.
Министр заметил, что ситуация в Литве не улучшается.
"В целом ситуация в Литве не улучшается, к сожалению, растет количество больных, растет количество случаев, когда невозможно отследить путь заболевания, это значит, что инфекция в стране распространяется.
К сожалению, но стали интенсивнее заполняться места в больницах для больных коронавирусом. На прошлой неделе заполнили всего около 40%, а сейчас уже 57%. Это койки для больных коронавирусом. Сегодня как раз будем говорить о возможности расширять количество коек, а это значит, что некоторые учреждения изменят свою работу", – сказал Верига.
о словам министра, сейчас часть коек для других пациентов придется отдать для больных коронавирусом.
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