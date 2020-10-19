Глава Минздрава о росте количества больных: медучреждениям придется работать иначе

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В Литве уже в течение некоторого времени растет количество больных коронавирусом и исчисляется сотнями, а количество коек для больных COVID-19 сокращается. Премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник в Facebook сообщил, что уже занято 57% "ковидных" коек, когда количество занятых коек составит 70%, придется ограничить количество предоставляемых плановых процедур.
Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų klinika.
Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų klinika.
© Rimvydas Ančerevičius / JP.lt

О ситуации с ковид в стране на пресс-конференции рассказал и министр здравоохранения Аурелиюс Верига, а также представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

Министр заметил, что ситуация в Литве не улучшается.

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"В целом ситуация в Литве не улучшается, к сожалению, растет количество больных, растет количество случаев, когда невозможно отследить путь заболевания, это значит, что инфекция в стране распространяется.

К сожалению, но стали интенсивнее заполняться места в больницах для больных коронавирусом. На прошлой неделе заполнили всего около 40%, а сейчас уже 57%. Это койки для больных коронавирусом. Сегодня как раз будем говорить о возможности расширять количество коек, а это значит, что некоторые учреждения изменят свою работу", – сказал Верига.

о словам министра, сейчас часть коек для других пациентов придется отдать для больных коронавирусом.

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