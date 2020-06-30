Глава Минздрава о разрешении торговать алкоголем на пляже: плохо оцениваю

"Плохо оцениваю, я думаю, алкоголю там не место. Я об этом не раз говорил. Остается только сожалеть. Не только я это так представляю, но есть письменные заверения международных организаций, в которых сказано, что Литва правильно поступает, принимая такие решения. Наконец, и опросы показали, что общество положительно это оценивает. Но приближаются выборы. Я думаю, появляется желание угождать обществу. Конечно, Как политики демократической страны, каждый из нас может высказывать свое мнение и голосовать свободно. Но я такие решения оцениваю отрицательно", – сказал он.

Парламент 30 июня принял поправки: за проголосовали 68 депутатов, против были два, еще два воздержались. Парламент Литвы вернул в пляжные кафе легкие алкогольные напитки (до 15 градусов). Они появятся в ассортименте нестационарных кафе с августа.

"Неожиданно. Удалось отозвать нелогичный запрет. Во временных кафе и в пляжных кафе можно будет ответственно выпить бокал вина или пива. Этот вопрос будут решать сами муниципалитеты. Это хорошая новость для малого бизнеса, туризма, муниципалитета и всех ответственных людей", – сказала председатель Партии свободы Аушрине Армонайте.

Крепкий алкоголь в таких кафе по-прежнему не будут продавать. Запрет на продажу алкоголя на пляжах вступил в силу в 2020 году, а был принят в 2017 году.