Глава Минздрава о новых ограничениях: решения будут в понедельник

Европейские страны объявили карантин, ввели комендантский час, ограничили возможность жителей ездить с места на место. По словам Вериги, о таких решениях в Литве говорить еще рано. Пока планируют оценить результаты карантина.

"Сначала мы должны увидеть, какие результаты дал карантин. К сожалению, ограничения дают эффект минимум через неделю, только тогда можно делать выводы. В лучшем случае завтра мы увидим определенные тенденции, тогда в понедельник сможем решать, как обстоят дела со стабилизацией ситуации.

И тогда будем решать – какие предложения делать – надо ли ужесточать меры и вводить новые. А есть ситуация стабилизируется, может, действующих мер будут достаточно", – сказал Верига.

Он заметил, что действующих условий недостаточно для объявления комендантского часа. Есть еще ряд других ограничений, поэтому о комендантском часе пока рано говорить.

"Комендантский час пока нельзя вводить, для этого надо вводить чрезвычайное положение. (...) Есть целый ряд других мер, которые применяют разные страны. Это закрытие мест торговли, без которых можно обойтись, перевод всех учеников на удаленку", – назвал возможные ограничения министр.

Он сказал, что уже подумывают о регулировании потоков в ТЦ. "Установлены определенные требования, указана площадь на одного посетителя", – напомнил Верига, призвав жителей следить за действующими в местах торговли правилами.

В условиях карантина на этот раз закрыли массажные салоны, но разрешили работу салонов красоты. Верига объяснил разницу между первым и вторым карантином.

"Видимо, можно было все закрыть. Ведь есть какие-то услуги, представители бизнеса пытаются узреть разницу – почему одним можно работать, а другим нельзя. Я не эксперт по контролю над инфекциями, но такие рекомендации поступили и от врачей и от специалистов. Когда работают косметологи, можно выполнять работу в перчатках, а во время массажа перчатки надевать невозможно.

Вероятно, это объяснение. Но по сути, чем меньше разного рода деятельности, тем лучше, поскольку меньше распространение инфекции", – сказал он.

На этой неделе были небольшие сбои в предоставлении статистики о коронавирусе, в разных базах данных была разная информация.

"У каждой базы данных есть какая-то своя цель. Одна допускает какие-то визуальные изменения сделать легко, например, нанести на карту. Неплохо, когда есть несколько источников.

Проблема в том, что информация не синхронизирована, если публикуется без подтверждения. Мы уже говорили с Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ) о необходимости синхронизации объявления данных – чтобы они появлялись одновременно. Тогда будет меньше неразберихи", – сказал Верига.

Представитель Департамента статистики Литвы Яна Ванаге сказала, что разница между их данными и данными НЦОЗ появляется потому, что их публикуют в разное время.

"Мы предоставляем данные в разное время. (...) НЦОЗ не всегда предоставляет данные в одно время, как это делаем мы", – объяснила специалист.