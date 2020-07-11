"Пока мы не видим необходимости. Такие показатели, как сейчас, этого не требуют. Мы больше привязаны к показателям", – сказал в пятницу Верига.

"Если будет более активное распространение COVID-19, тогда примем такое решение", – сказал он.

Министр заметил, что правительство следит за эпидемиологической ситуацией.

В среду премьер-министр Саулюс Сквернялис на заседании правительства упомянул о возможном возвращении некоторых рекомендаций. В их числе – и обязательное ношение масок.

"Надо готовиться к осени. Не надо обманывать себя в вопросе открытых мероприятий. Организаторы, которые огораживают территорию и впускают 1000 человек, говорят, что им не важно, что происходит за ее пределами. Тут 1000, а чего там еще 5000 делают непонятно. Если мы хотим вернуться к ситуации, которая была в марте и закрыть страну, если это приемлемо, тогда давайте и дальше находиться в расслабленном состоянии", – сказал Сквернялис.

По его словам, к следующему заседанию правительства должны подготовить проект закона о применении мер обязательной защиты. Если вырастет количество случаев заболевания, то этот проект утвердят на следующей неделе.