"Литва договорилась с соседними странами, сегодня как раз состоится такая беседа, это второй шаг после заключения соглашения об открытии наземных границ между странами Балтии, сегодня будут обсуждать критерий стран низкого, среднего и высокого уровня риска, этот критерий будут применять для принятия решения о сообщении", – сказал Верига.
Министр призвал жителей "быть осмотрительными, чтобы не возникли такие ситуации, какая была в прошлые выходные, когда люди, купившие билеты, не смогли вылететь".
Напомним, что литовский туроператор Kidy Tour 16–20 мая планировал полеты из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и назад, однако компания не получила разрешение Литовской администрации безопасного транспорта (ЛАБТ).
ЛАБТ информировала компанию, что разрешение не было дано из-за сложной ситуации в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда. Компания Kidy Tour сообщила, что возвращает деньги за отозванные рейсы.
Напомним, что авиа- и паромное сообщение с Литвой ограничены с 4 апреля. По мере смягчения карантина с прошлой недели было дано разрешение на авиасообщение с Франкфуртом. Эти полеты осуществляет компания Lufthansa.
Глава МИД Линас Линкявичюс в выходные заявил, что в среду предложит правительству наладить регулярное сообщение с Осло.
С 15 мая были открыты наземные границы между странами Балтии. Граждане Литвы по учебе, работе и бизнесу могут ездить в Польшу.
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