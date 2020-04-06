Он прокомментировал события минувших выходных, когда Минздрав распорядился, чтобы Вильнюсская мэрия велела закрыть несколько мобильных пунктов проверки.
"Хочу призвать политиков делать свое дело, наконец, ночью надо спать, а не общаться в социальной сети. Решение готовили весь день, надо понимать, что работает много рабочих групп, экспертов, решения главы центра готовят весь день, а объявляют вечером", – сказал Верига.
Он призвал политиков сосредоточиться на общей цели и преодолевать сложившуюся ситуацию вместе.
Он раскритиковал такое поведение и назвал его хаотическим вредительством команде Минздрава, работающей круглосуточно.
"Обвинять ее в нехватке коммуникации, как минимум некорректно. Я хотел бы призвать политиков побывать в нашем штабе, поработать там, чтобы понять, в каких условиях люди работают и как сложно реагировать на такую информацию, которая появляется в то время, когда люди должны быть дома с детьми", – сказал Верига.
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