aA
Глава Минздрава Аурелиюс Верига не знает обстоятельства проверки премьер-министра Саулюса Сквернялиса на коронавирус.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр подчеркнул, что у Сквернялиса "нет никаких симптомов - ни температуры, ни еще чего-то, поэтому изолироваться ему не надо".

"Обстоятельства, при которых были взяты образцы, мне не известны", – сказал министр.

"Логично, подвергнуться изоляции, если есть необходимость. Если был контакт, и не прошел срок инкубационного периода (...) В случае с премьером, насколько я знаю, этот срок уже прошел. Видно, нет смысла изолироваться", – заметил он.

Статьи по теме:
Премьер-министра Литвы проверили на коронавирус  (25)
В воскресенье не удастся проверить все взятые в мобильных пунктах мазки

Он не сказал, какие симптомы были у Сквернялиса, которые побудили его сделать анализ.

"Я бы предложил задать этот вопрос самому Сквернялису, я не могу это комментировать. В остальных случаях, есть логика, если у человека поднялась температура, он и без теста должен быть дома.

У премьера температуры нет, нет и других симптомов, необходимых для изоляции", – сказал Верига.

По его данным, больше никто из членов правительства не проверялся. Премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса в пятницу проверили на коронавирус - ответ отрицательный.

Delfi это информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Он сказал Delfi, что премьера проверили потому, что в последнее время он бывал в местах, которые считают зонами повышенного риска. Кроме того, премьер-министр общался с лицами, которые сейчас находятся в самоизоляции, из-за общения с изолированными людьми. Премьера проверили 20 марта.

На странице правительства в Facebook сказано, что 6 марта Сквернялис участвовал в открытии операционного блока Укмергской больницы. Позже стало известно, что у врача этой больницы диагностировали коронавирус. Кроме того, минувшей ночью от коронавируса скончалась пациентка этой больницы.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава: в воскресенье в Литву привезут 5000 реагентов  их доставят на "Спартане" (11)

5000 реагентов доставят в Литву в воскресенье вечером.

В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса  всего 131 (40)

Минздрав Литвы сообщил, что 22 марта в Литве...

Мэр Игналинского района: заразившиеся коронавирусом врачи лгали о поездках и пациентах (5)

Мэр Игналинского района Юстас Расикас сказал, что...

Мэр Вильнюса: бюрократы Минздрава запугивают вильнюсских волонтеров (15)

Борьба с коронавирусом в Литве понемногу перерастает...

TOP новостей

В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса  всего 131 (40)

Минздрав Литвы сообщил, что 22 марта в Литве...

Родители столичных детсадовцев ополчились на Ландсбергене, она отвечает: это низко (105)

Родители столичных детсадовцев, посещающих частные...

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Морская держава или страна у моря: глава Высшей мореходной школы рассказал, готова ли Литва отстоять высокое звание (65)

В прошлом году на должность директора Литовской высшей...

Выставочный центр Litexpo может стать временной больницей для зараженных коронавирусом

Литва сражается с коронавирусом и планирует, какое...

Глава Минздрава: в воскресенье в Литву привезут 5000 реагентов  их доставят на "Спартане" (11)

5000 реагентов доставят в Литву в воскресенье вечером.

|Maža didelių žinių kaina