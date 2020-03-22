Министр подчеркнул, что у Сквернялиса "нет никаких симптомов - ни температуры, ни еще чего-то, поэтому изолироваться ему не надо".

"Обстоятельства, при которых были взяты образцы, мне не известны", – сказал министр.

"Логично, подвергнуться изоляции, если есть необходимость. Если был контакт, и не прошел срок инкубационного периода (...) В случае с премьером, насколько я знаю, этот срок уже прошел. Видно, нет смысла изолироваться", – заметил он.

Он не сказал, какие симптомы были у Сквернялиса, которые побудили его сделать анализ.

"Я бы предложил задать этот вопрос самому Сквернялису, я не могу это комментировать. В остальных случаях, есть логика, если у человека поднялась температура, он и без теста должен быть дома.

У премьера температуры нет, нет и других симптомов, необходимых для изоляции", – сказал Верига.

По его данным, больше никто из членов правительства не проверялся. Премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса в пятницу проверили на коронавирус - ответ отрицательный.

Delfi это информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Он сказал Delfi, что премьера проверили потому, что в последнее время он бывал в местах, которые считают зонами повышенного риска. Кроме того, премьер-министр общался с лицами, которые сейчас находятся в самоизоляции, из-за общения с изолированными людьми. Премьера проверили 20 марта.

На странице правительства в Facebook сказано, что 6 марта Сквернялис участвовал в открытии операционного блока Укмергской больницы. Позже стало известно, что у врача этой больницы диагностировали коронавирус. Кроме того, минувшей ночью от коронавируса скончалась пациентка этой больницы.