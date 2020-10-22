"Я думаю, что, чего доброго, не только сегодня (будет антирекорд новых случаев COVID-19), эти данные будут расти ряд дней и даже недель", – сказал в четверг в интервью Žinių radijаs Верига.
Министр отметил, что растет не только число заболевших, но и процент положительных тестов на коронавирус.
"Процент положительных тестов от всех проверенных летом был меньше 1 или 0,5 от 100, а сейчас больше 3%", – сказал министр.
В Литве накануне был установлен очередной антирекорд - 311 новых случаев коронавируса за сутки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: не хочу пугать, но скоро будет по 1000 новых случаев в день (44)
300 новых случаев в сутки – не предел, сказала в передаче...
Михново, день четвертый. Воскресная школа: "Учить надо не детей, а всю семью"
Воскресная школа при михновской общине существует чуть...
В Литве диагностировано 424 новых случая коронавируса и 5 смертей (30)
За минувшие сутки в Литве диагностировано 424 новых...
Глава Минздрава: не только сегодня, но еще несколько недель будем фиксировать антирекорды (36)
Количество новых случаев коронавируса ( COVID-19 ) в Литве...
Обращение врачей к жителям Литвы: при таком масштабе эпидемии может произойти то, чего невозможно вообразить (23)
В Литве быстро распространяется коронавирус , поэтому...