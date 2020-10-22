"Я думаю, что, чего доброго, не только сегодня (будет антирекорд новых случаев COVID-19), эти данные будут расти ряд дней и даже недель", – сказал в четверг в интервью Žinių radijаs Верига.

Министр отметил, что растет не только число заболевших, но и процент положительных тестов на коронавирус.

"Процент положительных тестов от всех проверенных летом был меньше 1 или 0,5 от 100, а сейчас больше 3%", – сказал министр.

В Литве накануне был установлен очередной антирекорд - 311 новых случаев коронавируса за сутки.