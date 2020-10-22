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Количество новых случаев коронавируса (COVID-19) в Литве будет расти в течение нескольких недель, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я думаю, что, чего доброго, не только сегодня (будет антирекорд новых случаев COVID-19), эти данные будут расти ряд дней и даже недель", – сказал в четверг в интервью Žinių radijаs Верига.

Министр отметил, что растет не только число заболевших, но и процент положительных тестов на коронавирус.

"Процент положительных тестов от всех проверенных летом был меньше 1 или 0,5 от 100, а сейчас больше 3%", – сказал министр.

В Литве накануне был установлен очередной антирекорд - 311 новых случаев коронавируса за сутки.

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