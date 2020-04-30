Глава Минздрава: на выходных на коронавирус смогут провериться люди, приходящие в некоторые магазины за покупками

По словам министра, в эти выходные в 10 местах крупных городов Литвы проведут массовое тестирование. Будут проверять покупателей, фармацевтов и продавцов.

Министр сказал, что людям будут выдавать код, который даст право на регистрацию и сдачу образца.

"Так мы используем долгие выходные и проведем больше тестов, поскольку обычно в выходные их выполняют меньше, это поможет оценить эпидемиологическую ситуацию в тех местах, которые люди активно посещают", – сказал глава Минздрава.

Мегелинскене рассказала, что в Антавиляйском пансионате коронавирус установили у 4 работников и 11 пациентов.

"Ни у работников, ни у пациентов симптомов нет. Больных из пансионата решили перевезти в Вильнюсскую клиническую больницу. Сейчас туда доставлены 10 человек", – сказала она.

"В длинные выходные мы конечно же захотим поехать к родственникам, посетить близким, мам. Но я хочу попросить проявить сознательность и понимание, рекомендации для людей из группы риска остаются прежними, надо избегать контактов, не навещать пожилых и больных родственников. Вирус из Литвы никуда не ушел", – сказал министр.